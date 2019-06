FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

6AH XFRA KYG063181021 AUSNUTRIA DAI.HUNA.HD-,10

CPM XFRA HK0144000764 CHINA MERCHANTS PORT HLDG

PUM XFRA DE0006969603 PUMA SE

XFRA CA6744821043 OBSIDIAN ENERGY

XFRA CA60041L1085 MILLENNIAL ESPORTS CORP.

HXB1 XFRA US42366C3016 HEMISPHERX BIOPHARMA

8PB XFRA NO0010397581 PARETO BANK ASA NK 12

XFRA US47010C3007 JAGUAR HEALTH DL-,0001