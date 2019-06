FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 10.06.2019 NICHT EX DIVIDENDE GEHANDELT. DER EX-TAG WURDE AUF DEN 19.06.2019 VERSCHOBEN. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.

THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 10.06.2019.THE EX-DAY WAS POSTPONED TO 19.06.2019. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-DAY WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MHQ XFRA US5591892048 MAGNITOGORSK I+S REGS/13 0.250 EUR