Eine Blackstone-Tochter hat jahrelang Versicherungen an Kunden verkauft, die ihre Millionen steuerschonend vererben wollten. Jetzt könnten die Verträge platzen. Ein Lehrstück über heimliche Geld-Parkplätze.

Die kurze Nachricht sorgt Mitte April unter Börseninsidern für Aufsehen: Blackstone, einer der mächtigsten Investoren der Welt, will sich zum 1. Juli umfirmieren. Statt wie bisher will der gefürchtete Finanzinvestor dann nicht mehr als Partnerschaft aus persönlich haftenden Gesellschaftern unterwegs sein, sondern als normales Unternehmen, als eine US-Corporation, so wie Coca-Cola oder Colgate-Palmolive. Ein Schritt, der an der Börse gut ankam und dem eher mauen Kurs von Blackstone etwas auf die Beine half (siehe Chart Seite 79). Offiziell, so heißt es, reduziere dieser Schritt die komplexe Struktur von Blackstone mit seinen über 500 Milliarden Dollar an verwaltetem Vermögen. Die Umwandlung habe auch "keine Auswirkung auf Portfoliounternehmen", so Blackstone gegenüber der WirtschaftsWoche. Tatsächlich aber, so spekulieren Insider, könnten sich die Partner, allen voran der legendäre Blackstone-Gründer Stephen Schwarzman, einfach nur aus der Haftung für ein Milliardenrisiko schleichen. Ein Risiko, das außerhalb von Schwarzmans Büro bei Blackstone nur wenige kennen dürften. Die Spur dazu führt nach Luxemburg.

Dort sitzt hinter einer unscheinbaren Glasfassade in der Rue Lou Hemmer eine Blackstone-Tochtergesellschaft, die Lombard International Assurance. 2014 erlangte die Luxemburger Versicherung kurze Berühmtheit, als bekannt wurde, dass die Schweizer Bank UBS aus Geheimfonds des deutschen Spions Werner Mauss 51 Millionen Dollar in zwei Lebensversicherungen von Lombard angelegt hatte.

Um Lebensversicherungen geht es auch in dem Blackstone-Fall, um viel höhere Summen, die Lombard möglicherweise an Hunderte Kunden wird zurückzahlen müssen - weil deren Verträge weiterliefen, obwohl sie möglicherweise nichtig waren und sie deshalb hätten rückabgewickelt werden müssen. Das jedenfalls geht aus internen Unterlagen von Lombard hervor, die der WirtschaftsWoche vorliegen.

In den Versicherungspolicen steckte seit Jahren viel Geld, dessen Herkunft nicht immer ganz klar war. Die Policen waren dementsprechend teuer für die Kunden und brachten Lombard und ihren Helfern - Kundenbetreuer großer Banken in Frankfurt, Düsseldorf oder Zürich - üppige Gebühren und Provisionen. Vor knapp fünf Jahren hatte Blackstone Lombard gekauft. 500 Millionen Dollar legte Schwarzman damals für den Versicherer und Vermögensverwalter hin. Zuletzt managte der gut 75 Milliarden Euro - immerhin über 16 Prozent von dem, was Schwarzman insgesamt verwaltet. Die halbe Milliarde zahlte Blackstone in der Hoffnung auf hübsche Dividenden, die Lombard aus den üppigen Provisionen der Kunden ziehen und an Schwarzman-Fonds überweisen sollte. Die Rechnung ging auf, bisher. So schüttete Lombard 2017 laut dem letzten verfügbaren Report 15 Millionen Euro an Dividenden aus. Ausschüttungen von Lombard gingen direkt an die Fonds von Blackstone.

Künftige Dividenden stehen aber nun infrage - weil Verträge von Lombard mit vielen Kunden eben nicht wasserdicht sind. Noch steht nicht fest, wer am Ende die Rechnung bezahlt. Es könnte Lombard sein und damit deren Mutter Blackstone. Die Banken haben ebenfalls viel zu verlieren - und nicht zuletzt die Kunden.

Geld über den Tod hinaus investiert

Das Produkt, es ist nicht schwer zu erklären: Es handelt sich um Lebensversicherungsmäntel, die in Fonds investieren. Das Prinzip funktioniert erst mal wie das eines Normalanlegers bei der Allianz: Der Kunde zahlt Geld ein, die Versicherung legt es an, irgendwann wird die Police fällig und an den Kunden oder seine Erben ausgezahlt.

Die Verträge von Lombard sind dabei individuell auf den jeweiligen reichen Kunden zugeschnitten, steuerschonend konstruiert, bis über den Tod des Kunden hinaus. Mal geht das Geld in Immobilienfonds, mal in Aktienfonds, mal in Anleihen. Oder auch in für Normalbürger Exotisches: So landeten Kundengelder in den umstrittenen Cum-Ex-Fonds der Schweizer Bank Sarasin, die den deutschen Fiskus um zwölf Milliarden an Steuern ...

