Treehouse Hotels, die jüngste Kultmarke der Starwood Capital Group



Treehouse London eröffnet im 4. Quartal 2019



New York (ots/PRNewswire) - Hotel-Visionär Barry Sternlicht, Gründer der W Hotels und Vorstandsvorsitzender und CEO der Starwood Capital Group, einer privaten, weltweit agierenden Investmentfirma, vollbringt erneut seinen Zauber mit einer noch nie dagewesenen Hotelerfahrung.



Sternlicht wurde bereits mit Auszeichnungen für seine von der Natur inspirierten Hotelmarken "1 Hotel" und "Baccarat" überhäuft, die beide bei den Readers' Choice Awards von Conde Nast Traveler im Jahr 2018 im Rampenlicht standen. Das 1 Hotel South Beach, 1 Hotel Brooklyn Bridge, 1 Hotel Central Park und das Baccarat New York gehörten schon kurz nach ihrem Debüt zu den Top-10-Hotels in Miami und NYC.



Heute hat Sternlicht sein neuestes Markenprojekt, Treehouse Hotels, angekündigt, das er als "kleinen Bruder der 1 Hotels" bezeichnet. Treehouse ist verspielter, passt auch zu zerrissenen Jeans und T-Shirts und ist ein sehr zugängliches Konzept. Sonnig, gemütlich, verspielt und lustig.



Eine Tochtergesellschaft der Starwood Capital Group wird im Auftrag der Starwood Capital Group die Hotels dieser neuen Marke verwalten.



In den Treehouse-Hotels steht der Begriff Freiheit im Mittelpunkt. Das phantastische Gefühl, das wir als Kinder hatten, wenn wir in ein Baumhaus kletterten und unsere eigenen "Clubhaus"-Regeln festlegen konnten. Es geht um Freundschaft, Gemeinschaft und das Teilen von Geheimnissen. Die Hotels inspirieren mit Boho-Chic und Nostalgie und bieten überraschend intime Räumlichkeiten, mit simplen Spielzeugen, Büchern, Schlupfwinkeln, Brettspielen ... und ein bisschen Magie.



Wie alle Hotels im Portfolio von Sternlicht setzt auch Treehouse auf Nachhaltigkeit. "Es geht darum, uns selbst zu finden, aber auch mit anderen in Kontakt zu treten, und uns an all die einfachen Dinge zu erinnern, die uns zum Lachen und zum Schmunzeln bringen und in uns das Gefühl auslösen, dass wir jemanden ganz einfach umarmen möchten."



Treehouse London wird als erstes Hotel im Portfolio der Marke in Betrieb gehen und Ende 2019 eröffnet; weitere Standorte folgen in den USA und in anderen Regionen. "Wir finden es wirklich spannend, unsere erste Immobilie in einer der großen Reisedestinationen der Welt, London, präsentieren zu dürfen. Ich glaube, dass dieses Treehouse mit seiner sensationellen Dachterrasse mit Lounge und Bar den Londoner Markt gut ergänzen wird, da es in dieser Stadt bislang noch kein Hotel gibt, das so leichtherzig ist und sich selbst nicht allzu ernst nimmt", sagte Sternlicht. Direkt gegenüber von der BBC-Zentrale gelegen wird Sie bald das Treehouse London mit seinen 95 Zimmern erwarten, darunter 15 Suiten, ein Penthouse-Restaurant und die spektakuläre Bar auf dem Dach mit 360-Grad-Rundblick auf die Skyline. Restaurant und Bar werden von der Madera Group betrieben, einer internationalen Gruppe mit Sitz in Los Angeles, die Gastronomiebetriebe in Südkalifornien und Arizona besitzt und betreibt, darunter Tocaya Organica und Toca Madera.



"Die Partnerschaft mit dem Industriepionier Barry Sternlicht ist für uns eine Ehre und passt hervorragend zu unserem innovativen Ansatz und unserer Mission, die Erfahrung unserer Gäste auf neue Höhen zu bringen. Unsere erstklassige Lage in der Regent Street ist für uns die perfekte Bühne, um eine neue Art von Hotelerfahrung zu bieten, und wir freuen uns darauf, mit unseren neuen Partnern, der Starwood Capital Group und den SH Hotels & Resorts, das erste Treehouse der Welt vorstellen zu dürfen", sagte Aneil Handa, Direktor der Cairn Group.



Das Treehouse London steht allen Gästen offen, von Geschäftsreisenden und Wochenendreisenden bis hin zu Einheimischen, die inmitten der belebten Straßen Londons einen Ruhepol suchen. Das Treehouse London befindet sich am 14-15 Langham Place, Marylebone, London W1B 2QS, UK.



Informationen zur Starwood Capital Group



Die Starwood Capital Group ist eine private Investmentgesellschaft und konzentriert sich in erster Linie auf globale Immobiliengeschäfte, Energieinfrastruktur sowie Öl und Gas. Das Unternehmen unterhält mit seinen Tochtergesellschaften weltweit 13 Büros in fünf Ländern. Derzeit beschäftigt es in etwa 4.000 Mitarbeiter. Seit ihrer Gründung im Jahr 1991 hat die Starwood Capital Group mehr als 45 Milliarden USD an Beteiligungskapital aufgebracht und verwaltet gegenwärtig Vermögenswerte von über 60 Milliarden USD. Das Unternehmen investiert auf weltweiter Basis in nahezu alle Immobilienkategorien und verlagert seine Anlageklassen, geografischen Schwerpunkte sowie Kapitalpositionen je nach der Entwicklung der Risiko-Renditendynamik. Die Starwood Capital Group und ihre Tochtergesellschaften haben in den letzten 27 Jahren eine erfolgreiche Anlagestrategie umgesetzt, die den Aufbau von Unternehmen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Markt umfasst. Weiterführende Informationen finden Sie auf starwoodcapital.com.



Informationen zu SH Hotels & Resorts



SH Hotels & Resorts, eine Tochtergesellschaft der globalen privaten Investmentfirma Starwood Capital Group, ist ein Hotelmanagement-Unternehmen, das die 1 Hotels betreibt, eine von der Natur inspirierte Lifestyle-Marke, die 2015 mit Immobilien in South Beach und Manhattan in Betrieb genommen wurde; außerdem betreibt das Unternehmen die Baccarat Hotels & Resorts, eine Luxusmarke, die im März 2015 mit der Eröffnung ihrer Vorzeigeimmobilie in New York ihr Debüt gab und aktuell an Projekten in Doha und Bordeaux arbeitet. SH Hotels & Resorts nutzt seine Marketing-, Design-, Betriebs- und Technologiekompetenz und ist die treibende Kraft hinter einigen der bahnbrechendsten und dynamischsten Hotelmarken der Welt.



Informationen zur Cairn Group



Die Cairn Group ist führender Inhaber und Betreiber von 33 Hotels, 30 Restaurants und Bars und 9 Pflegeheimen im Vereinigten Königreich, mit wachsender Präsenz in der Gastronomie- und Immobilienbranche. Neben der Entwicklung einzigartiger Marken, unabhängiger Hotels und wegweisender Projekte arbeitet die Gruppe mit internationalen Marken wie Hilton Worldwide, Marriott International, der Intercontinental Hotels Group und Accor zusammen. Eines der herausragenden Projekte im Unternehmensportfolio ist das Stoke Place Hotel, ein Luxushotel im Landhausstil in Buckinghamshire mit einer Fläche von 11 Hektar. Die Unternehmensphilosophie der Cairn-Gruppe basiert auf Innovation und Wachstum, wobei kontinuierlich in die aus 3.000 Mitarbeitern bestehende Belegschaft und zukünftige Projekte investiert wird. Derzeit befinden sich weitere 5 Hotels in der Entwicklungspipeline.



Informationen zur Madera Group



Gegründet in West Hollywood, mit einem kreativen, innovativen Team, das sich auf die konstante Weiterentwicklung des Unternehmens konzentriert, widmet sich die Madera Group der ständigen Verbesserung im Bereich der Gastronomie. Aktuell entwickelt, besitzt und betreibt die Madera Group führende Restaurantbetriebe in Südkalifornien und Arizona, darunter Tocaya Organica und Toca Madera.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/897844/Treehouse_Hotels_Logo.jpg



OTS: SH Hotels & Resorts newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134921 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134921.rss2



Pressekontakt: Elizabeth Traub EJ Media Group elizabeth@ejmediagroup.com 212.518.4771 x105