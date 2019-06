Frankfurt am Main (ots) -



Honda hat sich mit dem Mean Mower V2 erneut in die Rekordbücher eingetragen. Angetrieben vom 999ccm-Motor der Honda Fireblade beschleunigte der brandneue Rasenmäher-Bolide von 0 auf 100 mph (160 km/h) in unglaublichen 6,29 Sekunden und stellte somit einen neuen Guinness Weltrekord® auf.



Das Honda Ingenieurteam erreichte diesen neuen Rekord am 6. Mai 2019 auf dem Dekra Lausitzring bei Dresden unter den wachsamen Augen eines GUINNESS WORLD RECORD® Schiedsrichters. Am Steuer des Rekord-Rasenmähers saß mit Jess Hawkins, eine erfahrene Stuntfrau, Kart- und Rennfahrerin.



Hightech und Maßarbeit



Der Mean Mower V2 setzt auf den Erfolg des ursprünglichen Mean Mowers auf, der am 8. März 2014 mit einer Geschwindigkeit von 188,08 km/h zum schnellsten Rasenmäher der Welt wurde. Aber diesmal haben Honda und seine Partner die Entwicklung auf ein ganz neues Niveau gehoben, indem sie computergestütztes Design und maßgeschneiderte Teile aus dem 3D-Drucker einsetzten.



Das Herzstück des Mean Mower V2 ist sein Motor. Diesmal ein 999ccm Vierzylinder-Aggregat, das von Hondas leistungsstarkem CBR1000RRR Fireblade SP-Motorrad übernommen wurde und 200 PS bei 13.000 U/min erreicht. Der V2 hat fast die doppelte Leistung des ursprünglichen Mean Mowers, mit einem superleichten Rahmen und einem Trockengewicht des Motors von nur 69,1 kg.



Die neue Rekord-Beschleunigung wurde von den unabhängigen und akkreditierten Zeitmessern von Timing Solutions Limited erfasst und bestätigt. Um den Anforderungen von GUINNESS WORLD RECORDS® gerecht zu werden, musste der Mean Mower V2 die gleiche Fahrt innerhalb einer Stunde zwei Mal machen. Aus der durchschnittlichen Beschleunigung dieser beiden Läufe errechnete sich die offizielle Zeit - 6,29 Sekunden: Neuer GUINNESS WORLD RECORD® für "die schnellste jemals gemessene Beschleunigung 0 auf 100 mph bei einem Rasenmäher".



Rasenmäher bleibt Rasenmäher



Um sich in die Rekordbücher eintragen zu dürfen, musste der Mean Mower V2 allerdings nicht nur extrem schnell sein, sondern auch zeigen, dass er immer noch seiner eigentlichen Bestimmung nachkommen kann: dem Rasenmähen. Hierfür wurde das Mähdeck leicht überarbeitet, um Platz für zwei Batterien zu schaffen, die einen Elektromotor versorgen. Dieser treibt die beiden Carbonfasermesser zum Mähen an.



Unglaubliche 242,99 km/h



Über den Weltrekordversuch hinaus nutze das Honda Team auf dem Lausitzring die Gelegenheit, den Mean Mower V2 weiteren Tests zu unterziehen. Dabei erreichte der rote Rasenmäher-Rennbolide eine sagenhafte Höchstgeschwindigkeit von 150,99 mph (242,99 km/h). Diese Zeit wurde von den unabhängigen Zeitmessern von Timing Solutions Limited gemessen und bestätigt.



"Ein ganz neues Niveau"



Dave Hodgetts, Geschäftsführer von Honda (UK), kommentiert: "Der ursprüngliche Mean Mower war eine unglaubliche Maschine, aber diesmal haben wir ihn mit der zweiten Version auf ein ganz neues Niveau gehoben. Nachdem wir 2014 den Höchstgeschwindigkeitsrekord aufgestellt hatten, wollten wir mit einem völlig neuen Rekord für die Beschleunigung etwas anderes erreichen, und das Ergebnis ist fantastisch."



