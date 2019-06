Unterföhring (ots) -



10. Juni 2019. Diese Hexen sind anders: Die Macher von "Jane the Virgin" verpassen dem Reboot der 90er-Kultserie eine gehörige Portion aktueller Girl-Power. Die Hexen-Schwestern müssen mit der "Macht der Drei" auch hier in jeder Folge gefährliche Dämonen bekämpfen. Allerdings beschäftigen sich die Protagonistinnen in der Trump-Ära auch ganz offen mit Rassismus, Feminismus und LGBTQ-Rechten ... sixx zeigt die erste Staffel von "Charmed" ab Donnerstag, 13. Juni 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



"Die Updates von CHARMED sind genauso unterhaltsam wie sie überraschend feministisch sind - und mit diesem schärferen Fokus könnten sie sogar eine stärkere Show zaubern als die Vorgänger-Serie!"



ROTTEN TOMATOES, CRITICS CONSENSUS: 69%



Inhalt: Als ihre Mutter (Valerie Cruz) unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt, endet über Nacht das sorglose Leben der beiden Schwestern Mel (Melonie Diaz) und Maggie (Sarah Jeffery) im beschaulichen College-Städtchen Hilltowne. Während die zornige Mel einfach nicht glauben will, dass es ein Unfall war, versucht die unsichere Maggie einer Studentenverbindung beizutreten, um alles hinter sich zu lassen. Zum Schmerz über den Verlust der Mutter kommt Verwirrung, als plötzlich eine junge Frau an ihre Tür klopft: Die junge Wissenschaftlerin Macy (Madeleine Mantock) stellt sich als ihre ältere Halbschwester vor, die als Baby in eine Pflegefamilie gegeben wurde. Zur gleichen Zeit stellen die drei fest, dass sie überirdische Kräfte entwickeln: Mel kann die Zeit anhalten, Macy beherrscht plötzlich Telekinese und Maggie liest Gedanken. Mels neuer Uni-Kollege Harry (Rupert Evans) macht das Chaos perfekt, als er ihnen eröffnet, dass er eigentlich ein "Wächter des Lichts" sei, und sie mit ihren neuen Kräften vertraut machen müsse. Denn Macy, Mel und Maggie sind von nun ab der mächtigste Hexenzirkel der Welt!



"Charmed" (OT: "Charmed") 22 Folgen der ersten Staffel Zum ersten Mal im Free-TV Ab Donnerstag, 13. Juni 2019, um 20:15 Uhr USA, 2018 Genre: Fantasy Creator: Constance M. Burge



