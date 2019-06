Stuttgart (ots) - Die Artenvielfalt in Baden-Württemberg nimmt mit einem rasanten Tempo ab. Diesem Artensterben muss entgegengewirkt werden, fordert die Piratenpartei. Nun schließt sich der Landesverband Baden-Württemberg den Forderungen des Volksbegehrens Artenschutz an und fordert zur Unterzeichnung des Volksbegehrens auf. [1]



"Wir müssen die Biodiversität, also die Artenvielfalt, in den Lebensräumen erhalten. Die Natur gleicht einem komplexen Netzwerk, dessen Zusammenhänge noch nicht vollständig bekannt sind. Stirbt auch nur eine Art aus, kann dies ungeahnte Folgen für das gesamte Ökosystem nach sich ziehen. Nur Naturschutzgebiete auszuweisen genügt nicht, auch unsere gesamte Landwirtschaft muss einen Wandel hin zu einer ökologisch verträglichen und nachhaltigen Produktion vollziehen. Dies macht langfristig auch aus rein wirtschaftlicher Sicht Sinn: Unsere Böden, das Wasser, die Insekten und samenfeste Kulturpflanzen usw. sind schließlich die Grundlage für unsere zukünftige Ernährung und nicht mit Geld zu ersetzen", kommentiert Anja Hirschel, Mitglied der Piratenpartei im Ulmer Stadtrat und bekennende Bienenschützerin [und aktive Imkerin].



