Durch die Fusion wird das Unternehmen mehr als 5 Millionen Nutzer pro Monat haben



Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Die Gruppe Your New Self, Inhaber des Portals Multiestetica.com, hat die Firma Estheticon im Rahmen ihrer weiteren internationalen Expansion übernommen. Mit dieser Akquisition wird das Unternehmen mit Hauptsitz in Barcelona in 15 Ländern anwesend sein. Nennen wir die wichtigsten: Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, Mexiko, Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, Tschechische Republik und Polen.



"Die Akquisition stärkt die führende Position von Your New Self in Märkten wie Frankreich und Italien und unterstützt zugleich das Wachstum in Deutschland und ermöglicht den Eintritt in Märkte wie Polen oder die Tschechische Republik", betonte José Luis Ferrer, CEO des Unternehmens.



Pavel Hilbert, CEO von Estheticon, betonte seinerseits die Bedeutung der Akquisition für beide Unternehmen: "Durch die Verbindung von Your New Self und Estheticon können wir die Anzahl an Dienstleistungen, die wir unseren Nutzern anbieten, erweitern."



Die Zahlen, die sich aus der Fusion der beiden Unternehmen ergeben, sind bedeutend: mehr als 5 Millionen monatliche Nutzer und 40.000 registrierte Kliniken und Ärzte. Die beiden Portale haben ein gemeinsames Ziel: die ästhetische Medizin und Plastische Chirurgie unseren Nutzern durch reale Geschichten näher zu bringen. Der Online-Beratungsdienst, wo mehr als 5.000 Ärzte die Fragen der Patienten beantworten, und das Verzeichnis der Schönheitskliniken und Ärzte sind einige der wichtigsten Dienste, die Multiestetica anbietet, und die durch die Akquisition von Estheticon noch verstärkt werden.



Das typische Nutzerprofil trifft ebenfalls auf beide Portale zu: Menschen zwischen 30 und 45 Jahren, hauptsächlich Frauen, aus Mittel- sowie Oberschicht. Zu den am häufigsten nachgefragten Behandlungen zählen Brustvergrößerung, Nasenkorrektur, Gesichtsverjüngung und Mikropigmentierung.



Die Fusion der beiden Unternehmen bietet den Nutzern und Ärzten die Möglichkeit, auf einen zunehmend globalen Markt zuzugreifen.



Über Your New Self



Your New Self ist das führende Portal für Plastische und Ästhetische Chirurgie in Europa und Lateinamerika. Das Portal verfügt über mehr als 28.000 Zentren auf der ganzen Welt und ist in 9 Ländern vertreten: Spanien (http://www.multiestetica.com/), Italien (http://www.guidaestetica.it/), Frankreich (http://www.multiesthetique.fr/), Mexiko (http://www.multiestetica.mx/), Brasilien (http://www.cirurgia.net/), Argentinien (http://www.esteticas.com.ar/), Chile (https://www.clinicasesteticas.cl/), Kolumbien (http://www.clinicasesteticas.com.co/) und Deutschland (http://www.schoenheitsklinik.de/).



Das Ziel von Multiestetica.com ist es, dass die Nutzer schnell und an einem Ort alle Informationen finden, die sie für eine ästhetische Operation oder Behandlung benötigen: Vorher-/Nachher-Bilder, Erfahrungsberichte, Artikel, Videos, Ärzte, Empfehlungen und Preise.



Das Portal wurde 2015 von der Gruppe Your New Self gegründet und beschäftigt derzeit 80 Mitarbeiter in verschiedenen Ländern.



Über Estheticon



Das Ziel von Estheticon.com, das im Jahre 2006 gegründet wurde, besteht darin, Patienten auf ihrem Weg zu unterstützen, wenn sie sich für eine ästhetische Behandlung entscheiden und einen geeigneten Arzt auswählen. Das Portal für ästhetische Medizin ist eine zuverlässige Informationsquelle für die Nutzer: sie können hier Kontakt mit erfahrenen Spezialisten aufnehmen sowie Erfahrungsberichte und objektive Informationen über ästhetische Medizin finden.



Patienten können deren Erfahrungen und Meinungen zu Ärzten und Behandlungen austauschen und nach Antworten auf Fragen suchen, die sich auf ästhetische Medizin beziehen. Derzeit ist das Portal Estheticon in 15 Ländern aktiv, von denen die wichtigsten die Tschechische Republik (https://www.estheticon.cz/), Deutschland (https://www.estheticon.de/), Polen (https://www.estheticon.pl/), Frankreich (https://www.estheticon.fr/) und Italien (https://www.estheticon.it/) sind.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/899537/Your_New_Self_SL_Logo.jpg



OTS: Your New Self S.L newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134923 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134923.rss2



Pressekontakt: José Luis Ferrer Pujol jlferrer@multiestetica.com +34-639-95-10-43