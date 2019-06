Hamamatsu Photonics K.K. (TOKYO:6965) hat ein neuartiges 3D-Fluoreszenz-Scanning-Verfahren namens "Zyncscan" entwickelt, das x-z-Ebenen-Scans mit einer Lichtscheibe für zellbasierte Fluoreszenz-Assays in Mikrotiterplatten durchführt. Diese Technologie ermöglicht einen x-z-Ebenen-Scan mit einer Lichtscheibe für eine ganze 96/384/1536-Well-Mikrotiterplatte, so dass Anwender 3D-Fluoreszenzbilder ganzer Kavitäten in xy erhalten können: 2-3 µm und z: 6-7 µm Voxelauflösung für 300 µm Dicke vom Kavitätsboden innerhalb weniger Minuten pro Farbe. Diese Technologie ermöglicht auch eine ultrahohe Trennung der Zellfluoreszenzsignale vom Hintergrund, was es ermöglicht, Fluoreszenzbilder in den serumhaltigen Zellkulturmedien und mit Fluoreszenzfarbstoffen zu erhalten (d. h. ohne dass Auswaschen von Fluoreszenzfarbstoffen notwendig ist).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190610005326/de/

CYTOQUBE (Light-Sheet Microplate Cytometer) Prototype equipped with Zyncscan technology (Photo: Business Wire)

Hintergrund der Entwicklung

In der Arzneimittelforschung und -entwicklung besteht ein schnell wachsender Bedarf an physiologisch relevanteren In-vitro-Zellkulturmodellen. Dazu gehören Primärzellen, Patientenzellen, menschliche iPSC-basierte Krankheitsmodellierungszellen, Co-Kulturen verschiedener Zelltypen und 3D-Kulturen wie Sphäroide und Organoide. Um phänotypische Assays und Screenings mit diesen physiologisch relevanten zellulären Modellen zu entwickeln und voranzutreiben, mussten neuartige Instrumente entwickelt werden, die die Fluoreszenzbildgebung und -messung von heterogenen 2D- und 3D-Zellkulturen im Hochdurchsatz ermöglichen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir die ZyncscanTM-Technologie entwickelt, die einen x-z-Ebenen-Scan mit einer Lichtscheibe für eine Mikrotiterplatte durchführt.

Merkmale der zellbasierten Fluoreszenz-Assays in der Mikrotiterplatte mit Zyncscan Technologie

1) Hochgeschwindigkeits-Fluoreszenz-Zytometrie für 2D-Monoschicht heterogene Zellkultur Ein einziger 120-Sekunden-Scan (einfarbig) für eine 96/384/1536-Well-Mikrotiterplatte ermöglicht die Fluoreszenzzytometrie aller einzelnen Zellen in allen Kavitäten. 2) Einzel-Sphäroid-Analysen mit Tiefeninformation (Durchmesser des Sphäroids; 200 µm) Ein einziger Scan (in nur wenigen Minuten) für eine Mikrotiterplatte ermöglicht Fluoreszenzbilder von Sphäroiden (einzelne oder mehrere Sphäroide in einer Kavität) in allen Kavitäten einer 96/384/1536-Well-Mikrotiterplatte. Aus den Bildern wird die gesamte Fluoreszenzintensität, -dicke und -volumen jedes einzelnen Sphäroids geschätzt. 3) Fluoreszenzbilder in 3D-Ansicht (= 300 µm) Mit einem einzigen Scan (wenige Minuten) erhalten Sie 3D-Fluoreszenzbilder (300 µm vom Boden einer Kavität) von allen Kavitäten in einer Platte. Die optische Auflösung des Bildes ist vergleichbar mit dem 2x Objektiv eines konventionellen Fluoreszenzmikroskops in der x- und y-Achse und einem 10x Objektiv eines konfokalen Fluoreszenzmikroskops in der z-Achse. 4) Im Medium/Keine Farbstoffauswaschungs-Messung Messen Sie die zelluläre Fluoreszenz in dem serumhaltigen Medium und mit Fluoreszenzfarbstoffen (kein Auswaschen von Fluoreszenzfarbstoffen erforderlich), damit die Zellen während des gesamten Experiments gesund bleiben.

Zukunftsaussichten

Hamamatsu Photonics K.K. hat das Fluoreszenzinstrument CYTOQUBE für zellbasierte Assays entwickelt, das mit der Technologie Zyncscan ausgestattet ist, einem Lichtscheiben-Mikrotiterplatten-Zytometer. Wir planen, bis Anfang 2020 Validierungs- und Anwendungsexperimente an mehreren Forschungsstandorten in der Wirkstoffforschung und -entwicklung zu initiieren. CYTOQUBE soll bis zum Ende des nächsten Geschäftsjahres (September 2020) veröffentlicht werden.

Auf den folgenden Konferenzen werden wir einen Prototyp des CYTOQUBE (Light-Sheet Microplate Cytometer, zu deutsch Lichtscheiben-Mikrotiterplatten-Zytometer) vorstellen.

WPC (World Preclinical Congress) 17. bis 20. Juni 2019, Boston, MA, USA https://www.pharmaweek.com/wpc CYTO 22. bis 26. Juni 2019, Vancouver, BC, Kanada http://www.cytoconference.org/2019/Home.aspx

Detaillierte Informationen finden Sie hier:

https://www.hamamatsu.com/all/en/news/featured-products_technologies/2019/20190610000000.html

Hamamatsu Photonics K.K.

Hamamatsu Photonics K.K. ist ein führender Hersteller von photonischen Geräten. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben optische Sensoren, Lichtquellen, optische Komponenten, Kameras, Photometriesysteme sowie Mess- und Analysesysteme.

Website

https://www.hamamatsu.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190610005326/de/

Contacts:

Technische Kontaktdaten

Hamamatsu Photonics K.K, System Division

Business Promotion Department

812, Joko-cho, Higashi-ku, Hamamatsu City, 431-3196 Japan

E-Mail: export@sys.hpk.co.jp