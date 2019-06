London und New York (ots/PRNewswire) - Red Box (http://www.redboxvoice.com/), eine führende Plattform für Sprachkommunikation, gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Preferred Telephony Partner Partner ausgewählt wurde. Red Box wird erfasste Sprachdaten in Microsoft Dynamics 365 Sales (https://dynamics.microsoft.com/en-us/ai/sales/) Insights einspeisen, um den Datenbestand der KI-gestützten Microsoft-Lösung anzureichern und damit die Qualität der Erkenntnisse zu steigern, die die gemeinsamen Kunden aus ihren eigenen Daten ziehen können.



Die Integration ermöglicht Vertriebsleitern ein intelligentes Coaching ihrer Verkaufsmitarbeiter, da sich aus den Gesprächen der Verkäufer mit ihren Kunden nun noch eingehendere Informationen und Erkenntnisse gewinnen lassen. Die Nutzung der unternehmensweit über Red Box erfassten Sprach- und umfangreichen Metadaten in Kombination mit der Sales Insights-Anwendung kommt gleichermaßen den Kunden zu Gute, die sowohl von Gesprächsanalytik im großen Maßstab als auch von der Möglichkeit profitieren, einzelne Anrufe über Dynamics 365 wiederzugeben.



Diese Funktionen werden den Verkaufsleitern helfen, frühzeitig Trends zu erkennen, die allen Verkäufern neue Chancen für Verkaufstraining und besondere Verkaufsmethoden eröffnen und es ermöglichen, Gesprächsstile sowie das jeweilige Kundensentiment bei unterschiedlichen Verkaufsmitarbeitern und Gesprächsprotokolle individuell eingehender zu analysieren. Die Führungskräfte können auf diese Weise gezielt während des Gesprächs Coaching-Kommentare liefern, die den Mitarbeiter anleiten und seine Verkaufsleistung steigern können.



"Wir freuen uns, unser Partner-Ökosystem durch diese Integration mit Microsoft zu erweitern und ein derart nützliches Element für Dynamics 365 Sales Insights liefern zu können", kommentiert Richard Stevenson, Red Box CEO.



"Die robuste und offene Voice-Plattform von Red Box stellt umfangreiches Datenmaterial in hochwertiger Sprachqualität bereit. Kombiniert mit den Call Intelligence-Ressourcen von Dynamics 365 Sales Insights können Vertriebsteams tiefgreifende KI-gestützte Analysen ihrer Kundengespräche nutzen, um ein vertieftes Verständnis für den jeweiligen Kunden zu entwickeln. Gleichzeitig kann jeder Vertriebsmitarbeiter durch Coaching auf Grundlage der automatischen Erfassung und Analyse von Verkaufsgesprächen, die sowohl Kundenstimmung als auch Effektivität der Gespräche aufzeigen, zu einem Top-Performer werden, was letztlich die Leistung der Verkaufsteams motiviert und steigert", ergänzt Oren Ryngler, Director of PM für Microsoft Dynamics 365 for Sales and Sales Insights.



Informationen zu Red Box



Red Box ist der führende Spezialist für dedizierte Sprachaufzeichnung, der Unternehmen ermöglicht, unternehmensweite Sprachkommunikation wertschöpfend zu erfassen, zu sichern und zu erschließen. Wir verfügen über die offenste und bestvernetzte Plattform, um Sprache über 55 Aufzeichnungssysteme (sowohl Legacy- als auch aktuelle Systeme) in globalen und klein- und mittelständischen Unternehmen zu erfassen und zu transkribieren. Unsere Kunden behalten die volle Datenhoheit, während wir sie mit dem breitesten Partner-Ökosystem vernetzen, um den Wert der Sprachprotokollierung zu maximieren.



Führende Unternehmen aus den Bereichen Finanzwesen, Kontaktzentrum, Regierungsstellen und öffentliche Sicherheit (darunter sechs der weltweit größten Banken, 85 % der globalen Interdealer-Makler, 1.700 Call-Center und mehr als 70 % der Polizeikräfte im Vereinigten Königreich) vertrauen uns und unserem globalen Reseller-Channel. Wir erfassen und sichern täglich Millionen von Gesprächen für über 3.000 Kunden weltweit.



Weitere Informationen finden Sie unter www.redboxvoice.com



