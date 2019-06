Während wir hier in Deutschland Pfingsten feiern, kennen die Amerikaner keine Gnade. So wurde am Wochenende - in der Nacht von Samstag auf Sonntag - zunächst bekannt, dass sich der US-Rüstungskonzern Raytheon in Gesprächen über einen Zusammenschluss mit United Technologies befinden soll. Inzwischen haben die beiden Konzerne ihren Zusammenschluss öffentlich bestätigt. Am heutigen Pfingstmontag meldete dann Salesforce.com die Übernahme von Tableau Software (WKN: A1T9F0).

Der Zusammenschluss von Raytheon und United Technologies wird dabei von den Unternehmen als "Merger Of Equals" (zu deutsch: Zusammenschluss unter Gleichen) bezeichnet, auch wenn er das nicht ganz richtig ist. Denn nach dem Deal werden die ehemaligen Raytheon-Aktionäre, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...