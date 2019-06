Von Cara Lombardo und Doug Cameron

NEW YORK (Dow Jones)--In den USA steht eine Megafusion in der Rüstungs- und Luftfahrtbranche an: United Technologies übernimmt die Raytheon Co in einem reinen Aktiendeal. Das fusionierte Unternehmen, das nach geplanten Ausgliederungen mit mehr als 100 Milliarden US-Dollar bewertet werden dürfte, wäre mit einem Jahresumsatz von rund 74 Milliarden Dollar der zweitgrößte Rüstungs- und Luftfahrtkonzern der Welt hinter Boeing.

Das neue Unternehmen soll als Raytheon Technologies Corp. firmieren und seinen Sitz in Boston haben. Führungskräfte sprachen von einer Fusion unter Gleichen. Die Forschungskosten könnten erhöht und rund 1 Milliarde Dollar an Kosten pro Jahr eingespart werden.

Die Raytheon-Aktionäre erhalten 2,3348 Aktien des neuen Unternehmen für jede ihrer derzeit gehaltenen Aktien. Die United-Technologies-Aktionäre werden aber die Mehrheit von 57 Prozent der Aktien halten und United Technologies wird acht der 15 neuen Direktoren ernennen. Der derzeitige United-Technologies-Chef Greg Hayes soll zwei Jahre lang als CEO das fusionierte Unternehmen leiten und Raytheon-Chef Thomas Kennedy als Chairman fungieren. Das fusionierte Unternehmen wird etwa 26 Milliarden Dollar Schulden haben, wobei der Löwenanteil von 24 Milliarden von United Technologies kommt.

Das Wall Street Journal hatte am Samstag berichtet, dass sich beide Seiten einem Deal näherten.

Die Transaktion soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres abgeschlossen werden. Analysten gehen nicht davon aus, dass es zu wesentlichen kartellrechtlichen Prüfungen kommt, weil die Unternehmen in den meisten ihrer Märkte nicht miteinander konkurrieren.

Die Pläne der United Technologies Corp, den zum Konzern gehörenden Aufzughersteller Otis und den Klimageräteproduzenten Carrier abzuspalten, sind von der Fusion mit Raytheon nicht betroffen. Somit würde die Luftfahrtsparte mit dem Triebwerkhersteller Pratt & Whitney und der zugekauften Rockwell Collins mit Bordelektronik und Innenausstattung das Kerngeschäft von United Tech stellen.

