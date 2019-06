Berlin (ots) - Der Energy-Drink-Hersteller Monster Beverage kämpft dafür, dass Coca-Cola seinen neuen Energy-Drink wieder vom Markt nimmt. "Der Anspruch von Coca-Cola, dieses Produkt weiterhin zu verkaufen, wird vom Ergebnis des Schiedsgerichts abhängen", sagte Monster Beverage dem Berliner "Tagesspiegel" (Dienstagausgabe). Damit bezieht sich das Unternehmen auf ein laufendes Schiedsgerichtsverfahren zwischen beiden Konzernen.



Coca-Cola hatte 2015 16,7 Prozent der Anteile von Monster übernommen. Dabei wurde vereinbart, dass der Konzern keine mit Monster konkurrierenden Energy-Drinks herausbringen dürfe. Allerdings soll es zwei Außnahmen dieser Regel geben. In dem Verfahren streiten die Unternehmen darum, ob es sich bei dem neuen Produkt von Coca-Cola um eine solche Ausnahme handelt. Der zweitgrößte Lebensmittelkonzern der Welt bestätigt auf "Tagesspiegel"-Anfrage, dass es "unterschiedliche Auslegung" gebe. Ungeachtet dessen gehe "während des Schiedsverfahrens die Einführung von Coca-Cola Energy weiter voran". Laut Monster Beverage wird eine Entscheidung des Schiedsgerichts noch in diesem Quartal erwartet.



https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/streit-mit-monster-beverage -warum-der-neue-energy-drink-fuer-coca-cola-zum-eigentor-werden-koenn te/24428314.html



