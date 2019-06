Während an Pfingsten in Frankfurt durchgeatmet wird, geht der fleischlose Wahnsinn in den USA weiter. Beyond Meat legt um weitere 30 Prozent zu. In der Spitze notiert die Aktie bei 185 Dollar. 12 Milliarden Marktkapitalisierung bei 80 Millionen Euro Umsatz. Das ist nur noch verrückt und kann mittelfristig nicht gut gehen. Wir suchen derzeit nach ...

