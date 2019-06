Erstmals kommt ein Parfüm ins Verkaufsregal, das keine menschliche Supernase, sondern ein Computer entworfen hat. Das könnte eine ganze Branche revolutionieren.

Der Dia dos Namorados ist für Brasiliens Konsumgüterkonzerne der wichtigste Tag im Jahr: Wer möglichst viele der über 212 Millionen Einwohner des Landes als Käufer für neue Cremes oder Düfte gewinnen will, muss das am Tag der Liebenden tun, den die Brasilianer traditionell am 12. Juni feiern. Auch Brasiliens Kosmetikkonzern O Boticário präsentiert deshalb in wenigen Tagen zwei einzigartige Parfüms.

Der Start dieser beiden Düfte, die wohl unter dem Namen Robotic vermarktet werden, elektrisiert die Kosmetikbranche weltweit. Denn die neuen Kreationen brechen mit einer jahrhundertelangen Tradition in der Parfümerie: Erdacht hat sie kein menschlicher Parfümeur, sondern ein Computerprogramm, die künstliche Intelligenz Philyra.

Die Software, benannt nach einer Nymphe aus der griechischen Mythologie, entwickelt vom IT-Konzern IBM und dem deutschen Duft- und Aromahersteller Symrise, ist so etwas wie die jüngere Schwester von Watson. Die IBM-Softwareplattform, in die Informationen aus Tausenden Datenquellen einfließen, kann darin dank maschinellen Lernens unter anderem Zusammenhänge erkennen, die dem menschlichen Auge und dem Verstand sonst verborgen blieben.

Banken und Versicherer nutzen Watson, um den Kundendienst zu verbessern, Ärzte werden bei der Diagnose von Krankheiten und der Suche nach Therapien unterstützt. Und in der Industrie soll Watson helfen, frühzeitig Störungen bei Maschinen zu erkennen und zu reparieren. Dass Computer aber auch kreativ werden und Parfüms entwickeln könnten, galt selbst unter Optimisten in der Informatik lange als undenkbar.Philyra liefert dafür nun den Gegenbeweis, ausgerechnet in einer Branche, die so stark mit den menschlichen Sinnen spielt und so geschickt Emotionen anspricht wie kaum eine zweite. Im globalen 50-Milliarden-Dollar-Markt der Düfte sucht die künstliche Intelligenz (KI) nach ebenso einzigartigen wie Erfolg versprechenden Duftnoten, um neue, umsatzstarke Aromatrends zu definieren. Zudem soll die Software helfen, Aromen für Parfüms, Cremes oder Waschmittel schneller und günstiger zu entwickeln - und dabei trotzdem zuverlässiger als bisher den Geschmack der Kunden zu treffen.

Basierend auf den Vorgaben von O Boticário, hat die Cybernase Tausende Kombinationen beliebter Rohstoffe durchgespielt. Sie stützt sich auf Rezepturen und Charakteristika von rund zwei Millionen Duftkreationen, die ihr Symrise und IBM seit 2017 beigebracht haben: etablierte Parfüms ebenso wie bislang unveröffentlichte Mischungen. Dazu kommen die chemischen und geruchlichen Merkmale von rund 10 000 Rohstoffen, plus die Vorlieben von Kunden sowie die Absatzzahlen beliebter Parfüms aus wichtigen Märkten. Basierend auf rund 60 Millionen Datenpunkten hat die Software so schließlich die erfolgversprechendsten Kompositionen zum Testen empfohlen.

Mit Düften Erinnerungen wecken

Ganz ohne menschliche Unterstützung sind die neuen Düfte von O Boticário allerdings noch nicht entstanden. David Apel, schlank, das eng geschnittene Jackett offen über der Jeans und dem hellblauen Hemd, sitzt auf der Tischkante in seinem Büro. Er ist einer der erfahrensten Parfümeure bei Symrise. Er hat schon für Marken wie Avon, Calvin Klein und Ralph Lauren Parfüms formuliert, wie es im Branchenjargon heißt.

Weltweit gibt es gerade mal etwa 1800 Parfümeure, rund 80 in Deutschland. Es sind Spezialisten, die dem menschlichen Gefühlsleben so nah kommen wie kaum ein anderer Berufsstand. Denn Düfte transportieren Emotionen. Der Geruchssinn leitet Düfte tief ins Gehirn, dorthin, wo der Mensch auch Gefühle verarbeitet. Viel feiner als die Zunge erspürt die Nase feinste Aromen. Entsprechend stark wirkt ein Duft. Schon ein Hauch davon kann Erinnerungen wecken: der von Lavendel etwa an einen Urlaub in der Provence; der von Nelken an Großmutters Rotkohl. ...

