Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Suning, Chinas zweitplatzierter Handelsriese der führenden nicht-staatlichen Unternehmen und Eigentümer von Suning.com, ein Fortune 500-Einzelhandelsunternehmen, wird dieses Jahr auf der CES Asia seine neuesten Technologien "Smart Life+", "Smart Retail+" und "Smart Solutions+" vorstellen.



Auf der diesjährigen CES Asia wird Suning im Segment "Smart Life+" seine neuesten Innovationen des Unternehmens im Bereich intelligente Haushaltsgeräte vorführen, die auf seinem Betriebssystem Biu basieren, wie z. B. Biu-Kühlschränke, Klimaanlagen, Waschmaschinen, automatische Waschmaschinen, neue Ventilatoren und intelligente Sicherheitsausstattungen. Zwischenzeitlich wird das Unternehmen bei einer Pressekonferenz am 12. Juni sein BiuLink Open Agreement über die Zusammenarbeit mit Partnern zur Untersuchung markenübergreifender Konnektivität veröffentlichen. Durch die Biu+-Ökologie soll eine offene Plattform zum Ressourcenaustausch innerhalb der Branche für intelligente Haushaltsgeräte geschaffen werden, um Probleme und Herausforderungen zu bewältigen.



Suning, Chinas größter Omnikanal-Einzelhändler, wird auch seine Kerntechnologie für intelligente Einzelhandelslösungen im Bereich "Smart Retail+" an seinem Stand präsentieren. Das Unternehmen wird seine digitalen Ladenproduktlösungen ausstellen, darunter eine Self-Service-Registrierkasse, Waagenregale, Off-Hook-System, Warentemperatur und Verfolgung der Temperatur, wodurch der Einzelhandel effizienter gestaltet und die Kundenerfahrung verbessert werden kann.



Im Segment "Smart Solutions+" wird Suning seine vier Cloudlösungen - Angebots-Cloud, Einzelhandels-Cloud, Management-Cloud und die Basis-Cloud - demonstrieren, um Einzelhändlern für eine bessere Brancheneffizienz Zugriff auf seine grundlegenden Technologietools zu bieten. Am 11. Juni wird Suning auf einer Konferenz zum Thema "Technology-powered Smart Retail for the Next Decade" (etwa: Technologiebetriebener intelligenter Einzelhandel im Verlauf der nächsten zehn Jahre) seine Erkenntnisse dazu teilen, wie Technologie die Einzelhandelsbranche beeinflussen und prägen wird.



Dr. Jack Jing, COO der Suning Technology Group, sagte: "Heutzutage stehen immer mehr KMUs in der Einzelhandelsbranche kritischen Herausforderungen gegenüber. Als führender Omnikanal-Einzelhändler verfügt Suning über tiefe Einblicke dazu, wie Technologie den Einzelhandel neu gestaltet. Suning ist bereit, seine Technologie und Erfahrungswerte zu teilen, um ein präziseres internes Management zu ermöglichen und die Digitalisierung der Einzelhandelsbranche zu beschleunigen."



Mit Sunings Technologien Smart Life+, Smart Retail+ und Smart Solution+ der nächsten Generation möchte Suning das Shopping-Erlebnis seiner bestehenden 600 Millionen registrierten Mitglieder verbessern und gleichzeitig weiterhin neue Kunden anlocken, um sich als branchenübergreifender führender Akteur im Ökosystem durchzusetzen, indem das Unternehmen erstklassige Qualität schafft.



Die CES Asia 2019 findet vom 11. bis 13. Juni 2019 in Shanghai statt. Suning hat Stand Nr. 2002 im Bereich N2.



Informationen zu Suning



Suning, gegründet 1990, ist eines der führenden Wirtschaftsunternehmen in China mit zwei börsennotierten Unternehmen in China und Japan. 2018 belegte Suning Holdings mit einem Jahresumsatz von 80,85 Milliarden USD (557,9 Milliarden RMB) Platz Zwei unter den 500 führenden nicht-staatlichen Unternehmen in China. Im Sinne seiner Mission, "Vorreiter für das Ökosystem in allen Branchen zu sein und eine erstklassige Lebensqualität für alle zu schaffen" festigte und expandierte Suning sein Kerngeschäft in acht vertikalen Branchen: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen, Technologie, Immobilien, Medien und Unterhaltung, Sport und Investment, wobei Suning.com es 2018 auf die Global Fortune 500-Liste schaffte. Weitere Informationen finden Sie auf www.suningholdings.com



