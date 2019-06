Die wichtigsten Meldungen aus dem Feiertagprogramm von Dow Jones Newswires:

Trump droht Mexiko erneut mit Strafzöllen

Drei Tage nach der Einigung zwischen den USA und Mexiko in der Einwanderungs- und Handelspolitik hat US-Präsident Donald Trump neue Drohungen gegen das Nachbarland ausgestoßen. Sollte das mexikanische Parlament die Vereinbarung nicht absegnen, würden die Strafzölle auf mexikanische Waren doch noch verhängt, warnte Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Entscheidung über neuen SPD-Parteivorsitz könnte erst Dezember fallen

Die Wahl einer neuen SPD-Parteispitze könnte sich noch bis zum Jahresende hinziehen. Generalsekretär Lars Klingbeil sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung mit Blick auf die Debatte über eine Basis-Beteiligung, in einem solchen Fall bräuchten die Kandidaten "Zeit, um sich zu präsentieren". Das spreche gegen ein Vorziehen des Parteitags. Die kommissarischen SPD-Chefs Thorsten Schäfer-Gümbel und Malu Dreyer sehen eine mögliche Doppelspitze, die ebenfalls diskutiert wird, zwiespältig.

Raytheon und United Technologies fusionieren in Aktiendeal

In den USA steht eine Megafusion in der Rüstungs- und Luftfahrtbranche an: United Technologies übernimmt die Raytheon Co in einem reinen Aktiendeal. Das fusionierte Unternehmen, das nach geplanten Ausgliederungen mit mehr als 100 Milliarden US-Dollar bewertet werden dürfte, wäre mit einem Jahresumsatz von rund 74 Milliarden Dollar der zweitgrößte Rüstungs- und Luftfahrtkonzern der Welt hinter Boeing.

Salesforce kauft Datenanalyse-Plattform Tableau Software

Der US-Cloud-Computing-Anbieter Salesforce kauft die Datenanalyse-Plattform Tableau Software, die bei der Transaktion mit 15,7 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Die Tableau-Software-Anteilseigner erhalten für jede ihrer Aktien 1,103 der Stammaktien von Salesforce, wie der SAP-Konkurrent mitteilte.

ING hat kein Interesse mehr an Übernahme der Commerzbank - Zeitung

Der Commerzbank gehen die Bieter aus. Nach Italiens Unicredit und der französischen BNP Paribas hat auch die niederländische Großbank ING kein Interesse mehr an einer Übernahme der Commerzbank, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Finanzkreise.

Frankreich: Renault-Nissan-Allianz hat Vorrang vor Konsolidierung

Frankreichs Finanzminister sieht eine Notwendigkeit für weitere Konsolidierung in der Automobilbranche. Doch die beiden Partner Renault und Nissan sollten zuerst ihre Allianz stärken, ehe sie sich an neuen Fusionsvorhaben beteiligen, sagte Bruno Le Maire am Sonntag auf einer Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen der Finanzminister der G20-Länder am Wochenende in Japan.

Fiat Chrysler kooperiert mit Aurora bei selbstfahrenden Nutzfahrzeugen

Der Autokonzern Fiat Chrysler (FCA) hat sich bei der Entwicklung selbstfahrender Nutzfahrzeuge mit dem US-Startup Aurora zusammengetan. Die beiden Unternehmen unterzeichneten eine Absichtserklärung, wonach die Plattform von Aurora in die Nutzfahrzeugreihen von Fiat Chrysler integriert werden soll, wie der amerikanisch-italienische Konzern mitteilte. Finanzielle Einzelheiten der Partnerschaft wurden nicht genannt.

Roche verlängert Angebotsfrist für Spark erneut

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat die Annahmefrist für sein Übernahmeangebot für das US-Biopharmaunternehmen Spark Therapeutics erneut verlängert. Grund dafür sei, dass die US-Handelsaufsicht Federal Trade Commission (FTC), die die Akquisition prüft, zusätzliche Informationen angefordert habe, teilte die Roche Holding AG mit. Die Annahmefrist, die eigentlich am 14. Juni enden sollte, läuft nun zum 31. Juli.

Deutsche Bahn Vorstand hebt Ausgabenstopp wieder auf

Der Vorstand der Deutschen Bahn hat einen 2018 verhängten Ausgabenstopp trotz Rekordschulden wieder aufgehoben. In einem internen Schreiben an die Führungskräfte der Bahn habe der Vorstand verkündet, dass die so genannte zentrale Ausgabensteuerung zum 30. Juni beendet werde, berichtet die Bild am Sonntag. Ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigte die geplante Aufhebung der Ausgabensteuerung.

Merck & Co übernimmt Tilos Therapeutics für bis zu 773 Mio Dollar

Der amerikanische Pharmakonzern Merck & Co. übernimmt für bis zu 773 Millionen US-Dollar Tilos Therapeutics zu kaufen. Das biopharmazeutische Unternehmen entwickelt Therapeutika zur Behandlung von Krebs, Fibrose und Autoimmunerkrankungen. Die Summe schließt eine Vorauszahlung und eventuelle Meilensteinzahlungen ein, wie die Merck & Co mitteilte.

Japans Wirtschaft legt im 1. Quartal um 2,2 Prozent zu

Japans Wirtschaft hat nach revidierten Daten im ersten Quartal etwas stärker zugelegt als zunächst erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im Zeitraum von Januar bis März annualisiert um 2,2 Prozent (vorläufig 2,1 Prozent) nach 1,6 Prozent im Vorquartal. Grund war eine Aufwärtskorrektur der Unternehmensinvestitionen.

Sentix-Konjunkturindex Deutschland bricht im Juni ein

Die Einschätzungen von Analysten und Investoren zur deutschen Konjunktur haben sich im Juni eingetrübt. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex sank auf minus 0,7 (Mai: plus 7,9) Punkt, das ist der tiefste Wert seit März 2010. Der Index der aktuellen Lage sank auf 13,5 (18,3) Punkte und der Erwartungsindex auf minus 14,0 (minus 2,0) Punkte. Der Handelsstreit zwischen den USA und China belastete die stark exportlastige deutsche Wirtschaft in hohem Maße.

EZB-Anleihebestände in Vorwoche um 1,184 Mrd Euro gestiegen

Der Bestand an Wertpapieren, die die Zentralbanken des Eurosystems im Rahmen des Ankaufprogramms APP halten, hat sich in der Woche zum 7. Juni erhöht. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahm der Bestand um 1,184 Milliarden Euro auf 2.560,583 (Vorwoche: 2.559,399) Milliarden zu. In der Vorwoche hatte er sich um 5,374 Milliarden Euro reduziert.

