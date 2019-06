Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Die erste China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair sowie das 21. Zhejiang Investment and Trade Symposium starteten am Samstag, gab das Handelsministerium der Provinz Zhejiang bekannt.



Von einer Flasche Rotwein bis hin zum technologisch fortschrittlichsten Leichtflugzeug präsentiert die Messe zahlreiche CEEC-Produkte. Die Ausstellung, die nun im internationalen Rahmen stattfindet, schloss erstmals Griechenland in die ehemals "16+1" teilnehmenden Länder ein und wurde somit so einer "17+1"-Veranstaltung. Leonardo Constantine nahm als Vertreter für Griechenland an der Ausstellung teil, um Wein und Oliven vorzustellen, die seiner Meinung nach eine perfekte Ergänzung für Chinas mögliches riesiges "Konsum-Upgrade" darstellen.



Neben den 17 CEEC-Ländern beteiligten sich auch Deutschland, Frankreich, Österreich, Russland und Moldawien an der Messe und brachten die Zahl der teilnehmenden Unternehmen auf 525. Im Vergleich dazu nahmen im Vorjahr nur 257 Unternehmen teil. Insgesamt fanden im Rahmen der Veranstaltung elf Matchmaking-Treffen statt, bei denen 26 inländische Einkaufsteams und über 3.000 Einkäufer während vier aufeinanderfolgender Tage um Deals und Kooperationsmöglichkeiten mit den Ausstellern bemüht waren.



