"So schön sind die Jasminblüten; Duftend, schön und voll erblüht; Duftend, weiß und von allen geliebt..." Das berühmte chinesische Volkslied trifft auf westliche Musikinstrumente mit einzigartigem Charme. Liu Lei, ein junger Saxophonist aus Xi'an, der lange in Frankreich lebte, spielte unter der Chang'an-Pagode im Xi'an Chanba Ecological District mit seinem Orchester das Lied vom Jasmin, wobei er chinesische und westliche musikalische Elemente perfekt miteinander verband. Musik ist die gemeinsame Sprache der Menschen, mit der Stärke von "Flexibilität gegen Starrheit" in der chinesischen traditionellen Kultur. Nach Ansicht von Liu Lei kann Musik Kommunikation und gegenseitiges Verständnis schaffen und als freundlicher Botschafter für den kulturellen Austausch zwischen China und den westlichen Ländern fungieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190610005603/de/

Under the Chang'an Pagoda in Xi'an Chanba Ecological District, Liu Lei, a young Saxophone performer from Xi'an who once stayed in France for long, played the Jasmine with his orchestra by perfectly combining Chinese and western musical elements. (Photo: Business Wire)