Neuer Blog-Artikel: Ich bin Trader: unbewusst kompetent im Trading (JK-Trading.com) - We erwartet, hat der DAX am Pfingstmontag keinerlei große Sprünge vollzogen, die technischen Vorgaben bleiben demnach identisch. Interessant erachte ich die gestrige Attacke auf die Widerstandsregion um 12.120 Punkte, jenen Bereich der die Abwärtssequenz auf Stundenbasis intakt hält und der auch am Dienstag im Mittelpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...