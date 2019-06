elumeo SE: elumeo SE veröffentlicht Konzernabschluss für das Jahr 2018 DGAP-News: elumeo SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis elumeo SE: elumeo SE veröffentlicht Konzernabschluss für das Jahr 2018 10.06.2019 / 19:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. elumeo SE veröffentlicht Konzernabschluss für das Jahr 2018 - Deutlich positive Ergebnisentwicklung für das Geschäftsjahr 2019 erwartet - Keine wesentlichen Änderungen gegenüber den zuvor veröffentlichten vorläufigen und ungeprüften Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2018 Berlin, 10. Juni 2019 - Die elumeo SE, der führende elektronische Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa, veröffentlicht heute den Konzernjahresabschluss 2018. Insgesamt haben sich im Ergebnis zur Vorabveröffentlichung vom 29. April 2019 keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Neben einigen Positionsverschiebungen führte u.a. eine Einigung nach dem 29. April 2019 mit Reichweite-Partnern zur Auflösung von Rückstellungen und damit zu einer leichten Ergebnisverbesserung. Die Summe der Segment-EBITDA (bereinigt um Sondereffekte) für den fortzuführenden Geschäftsbereich beläuft sich nun auf EUR -10,3 Mio. (VJ EUR -6,0 Mio.). Das Konzerngesamtergebnis entwickelte sich von EUR -7,3 Mio. zu EUR -25,5 Mio. Zu dieser Entwicklung trugen wesentlich aus Vorsichtsgründen umfangreich gebildete Rückstellungen im Zusammenhang mit der beschlossenen Liquidation der konzerneigenen Manufaktur bei. Die elumeo SE sieht für das Geschäftsjahr 2019 eine deutlich positive Ergebnisentwicklung aufgrund der Umstellung des Produktbezuges und den eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen und erwartet ein stetige Verbesserung der Summe der Segment-EBITDA im Jahresverlauf. Der vollständige Geschäftsbericht für das Jahr 2018 steht ab heute auf der Webseite des Unternehmens http://www.elumeo.com im Bereich Investor Relations/Finanzberichte zum Download zur Verfügung. Über die elumeo SE: Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Vertrieb von hochwertigem, überwiegend in Indien und Thailand produziertem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (etwa TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden vor allem farbigen Edelsteinschmuck zu vergleichsweise günstigen Preisen an. Der Verkauf erfolgt ganz überwiegend über den Direktvertrieb. So betreibt die elumeo Gruppe etwa Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland und Italien sowie Webshops in Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Belgien und den USA. Kontakt: elumeo SE Investor Relations Claudia Erning Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin Tel.: +49 30 69 59 79-231 Fax: +49 30 69 59 79-650 E-Mail: ir@elumeo.com http://www.elumeo.com Kontakt: Bernd Fischer, geschäftsführender Direktor (CFO). 10.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: elumeo SE Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b 10999 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 69 59 79-0 Fax: +49 30 69 59 79-20 E-Mail: info@elumeo.com Internet: www.elumeo.com ISIN: DE000A11Q059 WKN: A11Q05 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 822075 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 822075 10.06.2019 ISIN DE000A11Q059 AXC0082 2019-06-10/19:44