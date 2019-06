Bielefeld (ots) - Dieser Abschied kommt plötzlich und doch nicht ganz unerwartet: Nach mehr als einem Vierteljahrhundert gemeinsamer Zeit gehen der Haller Modekonzern Gerry Weber und das Rasentennisturnier getrennte Wege. Die Krise beim Unternehmen hat Konsequenzen, die vor einem Jahr noch undenkbar waren. Aber das galt lange Zeit auch für die Misere beim Modekonzern selbst, der zwischenzeitlich Insolvenz anmelden musste. Die abrupte Abkehr vom Titelsponsor ist ein weiterer Beleg für den Bruch zwischen der Gründerfamilie Weber und dem Unternehmen. Die Rasanz dieser Entwicklung nährt Spekulationen, dass es zuletzt weitere atmosphärische Störungen gegeben hat. Die geplante Schließung der ersten von Gerhard Weber einst eröffneten Geschäfte ohne Vorwarnung an die Familie war ein weiterer Tiefschlag. Dass gar kein Geld mehr für das Turnier fließt, wohl ein weiterer. Die Reaktion in Form der Umbenennung folgte prompt. Für viele dürften es aber erst einmal die Gerry Weber Open bleiben. Das gilt erst recht, weil der neue Name Noventi Open schon 2020 wieder Geschichte sein könnte - falls bis Herbst ein prominenterer Sponsor zuschlägt.



