170 Millionen Menschen in Nord- und Südamerika leiden laut einer Studie von ResMed an Schlafapnoe

Forscher drängen auf mehr Untersuchungen und Cloud-fähige Behandlungsgeräte, um die wachsende Gesundheitskrise einzudämmen

ResMed (NYSE: RMD) (ASX: RMD) zeigte in einer Studie, die beim jährlichen von der Amerikanischen Akademie für Schlafmedizin (American Academy of Sleep Medicine, AASM) und der Schlafforschungsgesellschaft (Sleep Research Society) ausgerichteten SLEEP-Meeting präsentiert wurde, dass etwa 170 Millionen Menschen in Nord- und Südamerika an Schlafapnoe leiden.

Die Studie, eine tiefergehende Analyse von ResMeds Befund von 2018, demzufolge weltweit 936 Millionen Menschen an Schlafapnoe leiden, kommt zu dem Schluss, dass:

170 Millionen Menschen in Nord- und Südamerika (37 Prozent der Erwachsenen) an Schlafapnoe leiden, basiert auf dem AASM-Kriterium von 2012, was einer "konservativen" Schätzung entspricht.

Die drei Länder mit der höchsten Fallanzahl sind die Vereinigten Staaten (54 Millionen), Brasilien (49 Millionen) und Kolumbien (11 Millionen).

Schlafapnoe ist eine chronische Erkrankung, die bei Patienten während der Nacht für 10 Sekunden oder länger Atemstillstand auslöst und so zu wiederholtem Aufwachen führt, um Ersticken zu vermeiden. Auch wenn die Leidtragenden sich nur selten an ein Aufwachen erinnern, führt der disruptive Zyklus zu chronischem Schlafmangel, der mit Tagesmüdigkeit und erhöhtem Risiko von Verkehrsunfällen oder Unfällen am Arbeitsplatz einhergeht. Das Krankheitsbild tritt häufig in Zusammenhang mit anderen Erkrankungen auf, wie z. B. Herzversagen, Bluthochdruck, Fettleibigkeit und Typ-II-Diabetes.

"Früheren Einschätzungen zufolge leiden weltweit 100 Millionen Menschen an Schlafapnoe. Nun wissen wir, dass allein in Amerika beinahe doppelt so viele Menschen daran leiden", so Dr. Carlos M. Nunez, leitender Amtsarzt bei ResMed. "Angesichts der Häufigkeit von Schlafapnoe, insbesondere bei Menschen mit weiteren Erkrankungen, sollten Ärzte ihre Hochrisiko-Patienten untersuchen und jenen mit positiver Diagnose helfen, schnellstmöglich mit einer lebensverändernden Behandlung zu beginnen."

Der Goldstandard für die Behandlung von Schlafapnoe ist ein Gerät für positiven Atemwegsdruck (Positive Airway Pressure, PAP), das die mit Schlafapnoe einhergehende intermittierende Erstickungsgefahr vermeidet, indem ein milder Luftstrom in die oberen Atemwege geleitet wird, um diese offenzuhalten und die Atmung während des Schlafs beizubehalten.

Cloud-fähige PAP-Geräte, die Fern- und Selbstüberwachung ermöglichen, führen nachweislich zu einer Therapietreue von über 80 Prozent, im Vergleich zu etwa 50 Prozent bei Geräten, die nicht Cloud-fähig sind.

"Digitale Gesundheitsversorgung kann Patienten zeigen, wie gut sie einer Behandlung folgen, ihnen beibringen, sich weiter zu verbessern und sie motivieren, indem erreichte Meilensteine gefeiert werden", so Nunez. "All diese Funktionen tragen zu Therapietreue bei, was entscheidend ist, wenn wir Millionen von Menschen helfen möchten, die lang- und kurzfristigen Risiken zu mindern, die mit Schlafapnoe verbunden sind."

Über ResMed

ResMed (NYSE: RMD; ASX: RMD) leistet Pionierarbeit auf dem Gebiet innovativer Lösungen, die Menschen durch entsprechende Therapien Krankenhausaufenthalte ersparen und sie befähigen, ein gesünderes Leben zu führen und eine höhere Lebensqualität zu erzielen. Unsere über die Cloud vernetzten medizinischen Geräte verändern grundlegend die Versorgung von Menschen mit Schlafapnoe, COPD und anderen chronischen Erkrankungen. Unsere umfassenden außerklinischen Software-Plattformen unterstützen medizinische Fach- und Pflegekräfte, die Menschen dabei helfen, in ihrem eigenen Zuhause oder in ihrer gewählten Pflegeumgebung gesund zu bleiben. Durch die Bereitstellung einer besseren Versorgung steigern wir die Lebensqualität, mindern die Auswirkungen von chronischen Erkrankungen und reduzieren die Kosten für Verbraucher und Gesundheitssysteme in mehr als 120 Ländern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie ResMed.com und folgen Sie @ResMed.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190610005805/de/

Contacts:

Für Medien:

Jayme Rubenstein

+1 858 836 6798

news@resmed.com

Für Anleger:

Amy Wakeham

+1 858 836 5000

investorrelations@resmed.com