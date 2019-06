Beide starteten im Frühjahr als Fahrdienst-Vermittler, teilweise rasant oder holperig, aber mit erheblichen Konsequenzen für die Breitenwirkung. Die Bewertungen beider liegen im jeweils zweistelligen Miliardenbereich, die Umsätze legen stark zu, die roten Zahlen ebenfalls, aber: Auch in diesen Fällen gilt als sehr wahrscheinlich, dass sich das Geschäftsmodell durchsetzen wird. Nicht als Ersatz für Taxis, aber als ergänzende Alternative und wahrscheinlich mit dem Zusatz der autonomen Fahrtechnik. Was sich daraus machen lässt, werden auch in diesem Sektor die Amerikaner vormachen. Europa ist dafür noch nicht reif.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info