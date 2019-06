Das ist der Preis für die Bewertung der neuen Art des Essens, nämlich fleischlos oder künstlich. Beyond meat schaffte dieses Ergebnis als absoluter Rekord in der Wall Street in dieser Zeit und dieser Größenordnung. Aktueller Marktwert: Fast 10 Mrd. $ für einen geschätzten Umsatz in diesem Jahr von vermutlich nur 60 bis 70 Mio. $ oder auch 100 Mio., was deshalb nur zu schätzen ist, weil alle Amerikaner wie wild auf diese neue Art der Ernährung stürzen. Wer probiert es demnächst in Deutschland oder Europa? Aufspringen lohnt nicht mehr. Aber diese neue Art der Speisezubereitung wird durchaus Chancen haben, eine Breitenwirkung zu erzielen. Mc Donalds, Burger King und andere kommen daran ebenfalls nicht vorbei. Wir schauen vorerst mit großem Interesse zu.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info