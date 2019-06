Ist eine permanente Messung des Brennwertes erforderlich, so sind fest installierte PGC-Systeme mit integrierter Messtechnik die beste Wahl. Sind die Brennwerte allerdings an verschiedenen Messpunkten nur in Intervallen von einigen Monaten zu bestimmen, kommen mobile Systeme zum Einsatz. Hierfür sind mobile PGCs verfügbar, bei denen das komplette Messsystem für die Dauer der Probenanalyse vor Ort steht. Die Dauer der Probenanalyse beträgt bei der Brennwertbestimmung typischerweise zwischen vier und sieben Tage. Somit ist der teure Gaschromatograph für die komplette Zeit der Brennwertbestimmung vor Ort blockiert und lässt sich nicht für andere Messungen nutzen.

Repräsentative Probennahme

Im mobilen Gas-Probennehmer Gaspro von EP Ehrler Prüftechnik lassen sich dem Gasnetz in einen Probenzylinder eine definierte Anzahl an Einzelproben entnehmen. Durch einen optimierten Probennahmeprozess haben alle Einzelproben dieselbe Masse bzw. dasselbe Normvolumen. Dies stellen eine automatische Ventilsteuerung und eine hochgenaue Differenzdruck-Messung sicher. Die Gasmischung im Probenzylinder spiegelt somit die durchschnittliche Gasqualität des Gases im Gasnetz während des kompletten Entnahmezeitraums wider. Der Probenzylinder enthält also eine repräsentative Gasmischung, die sich im Anschluss an die Probennahme in einem Labor untersuchen lässt. Die teure Messtechnik für dieProbenanalyse kann im Labor verbleiben.

Der mobile Probennehmer besteht aus zwei Funktions- und Gehäuseteilen. Die gastechnischen Bauteile sind im oberen Bereich angeordnet, der auch Atex-konform ist. Die Steuerungstechnik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...