NEW YORK (Dow Jones)--Eine der am wenigsten wahrgenommenen Besonderheiten des Cloud-Computing-Phänomens ist die schiere Größe und Ausbreitung der drei größten Akteure auf dem Markt, die alle in viel größeren Unternehmen versteckt sind - Amazon, Google, Microsoft.

Das am besten durchschaute und am meisten analysierte Cloud-Unternehmen ist Amazon Web Services (AWS), das wohl mehr als die Hälfte der Bewertung der Mutter Amazon.com ausmacht. Für sich genommen dürfte es eines der zehn größten Unternehmen der Welt sein.

Der Softwareriese Microsoft hat sein Cloud-Geschäft unter dem Namen Azure stark gepuscht. Die Börse hat darauf reagiert, die Marktkapitalisierung des Gesamtkonzerns hat die Marke von 1 Billion Dollar übersprungen. Azure ist etwa halb so groß wie AWS, was immer noch darauf hindeutet, dass es mehr wert ist als fast jedes andere börsennotierte Softwareunternehmen.

Die Cloud von Google wird offenbar unterschätzt

Google Cloud ist der drittgrößte Akteur auf dem Markt. Investoren geben dieser "Wolke" wohl nicht viel Gewicht bei der Bewertung der Muttergesellschaft Alphabet - aber das könnte ein großer Fehler sein. Die Analysten der Deutschen Bank, Lloyd Walmsley und Kari Keirstead, sind kürzlich tief in das Geschäfts von Google Cloud hineingetaucht und haben in zwei Studien - die eine konzentrierte sich auf Google Cloud selbst, die andere auf die Auswirkungen auf die Bewertung von Alphabet - die Erkenntnis herausgestellt, dass es am Markt ein tiefgreifendes Unverständnis Marktes über das Geschäft gibt.

Sie sagen voraus, dass Google Cloud den Umsatz bis 2021 um 55 Prozent jährlich steigern wird, dann 17 Milliarden Dollar erreicht und etwa 7 Prozent zum Vorsteuergewinn des Unternehmens beiträgt, ausgehend von Margen deutlich unter denen von Amazon Web Services.

64 Prozent Wachstum pro Jahr

Die Analysten stellen fest, dass das Google-Cloud-Geschäft aus zwei Teilen besteht: G Suite, mit Applikationen wie Google Mail und Google Docs sowie Google Cloud Platform oder GCP, ein Bereich, der direkt mit AWS und Azure konkurriert. Sie prognostizieren, dass GCP bis 2021 jährlich um 64 Prozent wächst, während das Wachstum bei G Suite mit 13 Prozent bescheidener wäre. Zur Bewertung setzen sie bei GCP den 15-fachen Umsatz als Multiplikator an und bei G Suite den faktor 5. Damit kommen sie für das gesamte Google-Cloud-Geschäft auf etwa 225 Milliarden Dollar oder fast 325 Dollar pro Alphabet-Aktie.

Diese Hochrechnung zeigt, dass Google Cloud mehr wert ist als die Marktkapitalisierungen von IBM und Salesforce.com (je rund 127 Milliarden Dollar), SAP (umgerechnet 142 Milliarden Dollar) und sogar Oracle mit 181 Milliarden Dollar.

Bewertung von Null

Die beiden Analysten kommen zu dem Schluss, dass der Markt das Google-Cloud-Geschäft derzeit mit Null bewertet. Und da liegt die Chance. Sie sind deshalb sehr bullish gestimmt, insbesondere durch Google-Cloud-Chef Tom Kurian, der 2018 von Oracle kam. Er stellt nach ihrer Beobachtung intensiv Mitarbeiter ein und hat erreicht, dass Google Cloud im Geschäft mit großen Firmenkunden sowohl mit AWS als auch Azure auf Augenhöhe antritt.

Walmsley sagte, er sei zunehmend beeindruckt von den Änderungen, die unter dem neuen CEO Kurian vorgenommen wurden. Basierend auf seiner bullischen These zu Googles Cloud erhöhte er sein Kursziel für Alphabet von 1.475 auf 1.600 Dollar und hält - wenig überraschend - an seinem Buy-Rating für die Aktien fest. Bei einem solchen Kurs würde Alphabet über 1 Billion Dollar wert sein und Microsofts Position als wertvollstes Geschäft des Marktes angreifen. Am Freitag schloss die Alphabet-Aktie mit 1.210,96 Dollar um 1,81 Prozent höher.

