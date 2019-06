The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA UETW XFRA IE00BD4TXV59 UIE-MSCI W.ETF ADLA EQ00 EQU EUR Y

CA 16A XFRA JE00BJJN4441 CLARIVATE ANALYTICS PLC EQ00 EQU EUR N

CA 0ZA XFRA US75321W1036 RANPAK HLD. CL.A DL-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA P13A XFRA CA6744822033 OBSIDIAN ENERGY EQ01 EQU EUR N

CA CF5B XFRA US13471N2018 CAN-FITE BIOPHARMA ADR 30 EQ01 EQU EUR N

CA HXB2 XFRA US42366C5094 HEMISPHERX BIOPHARMA EQ01 EQU EUR N

CA 46K XFRA US46266A1097 IRADIMED CORP. DL-,0001 EQ01 EQU EUR N

CA 1JA2 XFRA US47010C4096 JAGUAR HEALTH DL-,0001 EQ01 EQU EUR N

CA 6PQA XFRA US74621Q1067 PURE ACQUIS. CL.ADL-,0001 EQ01 EQU EUR N