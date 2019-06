The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA VST2 XFRA DE000A2R1SR7 VST BUILDING TECH. 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TSCM7 INDUSTRIA ANL.19/21 BD00 BON EUR N

CA JH7H XFRA DE000A2YNQU1 DT.IND.REIT-AG WA 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2YNQW7 BILFINGER SE ANL 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4XF8 LB.HESS.-THR.IS.19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4XG6 LB.HESS.-THR.IS.19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4XH4 LB.HESS.-THR.IS.19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB11983 LBBW STUFENZINS 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB11991 LBBW STUFENZINS 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013422623 EUTELSAT 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013425154 MMS USA FIN. 19/31 BD00 BON EUR N

CA XFRA US020002BG56 ALLSTATE 19/49 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000NLB0371 NORDLB 4 PH.BD. 07/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB04B3 NORDLB FESTZINSANL. 07/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013425139 MMS USA FIN. 19/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA US037411BG97 APACHE 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA US133131AX02 CAMDEN PROP. 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US404119BY43 HCA 19/39 BD01 BON USD N

CA XFRA US404119BZ18 HCA 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA FR0013425147 MMS USA FIN. 19/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA US780097BL47 ROY.BK SC.GR 19/30 FLR BD02 BON USD N

CA DWNE XFRA XS2004871179 DT.WOHNEN ANL 19/31 BD02 BON EUR N

CA 485A XFRA AU0000048258 AMCOR PLC CDI/1 DL -,01 EQ00 EQU EUR N

CA MJ0A XFRA CA60041L3065 MILLENNIAL ESPORTS CORP. EQ00 EQU EUR N