FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.06.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

POJN XFRA US74340W1036 PROLOGIS INC. DL-,01 0.469 EUR

TZL1 XFRA ZAE000044897 TELKOM SA SOC RC 10 0.148 EUR

SBNC XFRA US80585Y3080 SBERBANK ADR REGS/4 RL3 0.867 EUR

XFRA DE000HSH4VE2 HCOB MZC 17 14/22 0.000 %

VHY XFRA US9282981086 VISHAY INTERTECH. DL-,10 0.084 EUR

13J XFRA HK0000204385 JINMAO HO.A.J.C.H.I.M.UTS 0.015 EUR

M3P XFRA US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TR. 0.221 EUR

MRE XFRA US5526901096 MDU RESOURCES GRP DL 1 0.179 EUR

DNZ XFRA US2576511099 DONALDSON CO. DL 5 0.186 EUR

BUY XFRA US0865161014 BEST BUY CO. DL-,10 0.442 EUR

TV7 XFRA TRAYAZIC91Q6 AG ANADOLU GRUBU HLDG TN1 0.016 EUR

OAIA XFRA ID1000099500 PT RAMA.LEST.SEN. RP 50 0.003 EUR

KEC XFRA HK0184000948 KECK SENG INV. 0.014 EUR

SJY XFRA HK0000046869 SINOM.HLDG LTD. 0.009 EUR

NH5 XFRA ES0161560018 NH HOTEL GROUP SA NOM.EO2 0.150 EUR

BZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1 0.039 EUR

CO9 XFRA CNE1000002P4 CHINA OILFIELD SVCS H YC1 0.009 EUR

3FO XFRA CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP. 0.221 EUR

C7W XFRA CA13677F1018 CDN WESTERN BANK 0.180 EUR

G2O XFRA BMG9456A1009 GOLAR LNG LTD. DL 1 0.133 EUR

DIN XFRA BMG2759B1072 DIGITAL CHINA HLDGS HD-10 0.003 EUR

DJDA XFRA BE0974259880 D'IETEREN P.S. 1.000 EUR

XFRA DE000HSH3230 HCOB MZC 12 12/19 0.000 %

C5QD XFRA LU1163533778 CARMIGNAC PO.-PATR.IFEO 0.320 EUR

MCG XFRA US5894001008 MERCURY GENL CORP. 0.555 EUR

TCID XFRA ID1000129000 PT TELEK. IND. B RP 50 0.010 EUR

WCMK XFRA DE000A1X3X33 WCM BET.GRD.AG O.N. 0.110 EUR

F750 XFRA DE000ETF7508 COMST.ALP.DIV.PL.UC.ETF R 2.000 EUR

9WGA XFRA DE000A1CUAY0 WERTGRUND WOHNSELECT D 0.500 EUR