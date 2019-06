FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

KO2 XFRA FR0010386334 KORIAN S.A. INH. EO 5

33S XFRA FR0000060402 ALBIOMA EO-,0385