FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.06.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 12.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.06.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

FGV3 XFRA LU0300038378 JUPIT.GL.FD.-J.N.EU.L EOA

0US XFRA US30711Y1029 FANG HOLDINGS ADR A 1

KOU XFRA KYG532241042 KWG GROUP HOLDINGS HD-,10

KIT XFRA GB0007448250 KCOM GROUP PLC NAM.LS-,10

PX0 XFRA AU000000PXX5 POLARX LTD

1T9 XFRA FR0004188670 TARKETT S.A. EO 20

XFRA BMG657722077 NORDIC AMER.OFFSH. DL-,10

M6N XFRA AU000000EGS4 EASTERN GOLDFIELDS LTD

MB31 XFRA CA92790B1067 VIRIDIUM PAC.GRP LTD