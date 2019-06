Ballard Power nutzt den diesjährigen Gipfel der UITP (Internationaler Verband für öffentliches Verkehrswesen) in Stockholm als Bühne, um die nächste Generation der hauseigenen Brennstoffzellen-Module zu präsentieren. Diese sind für Schwerlastfahrzeuge geeignet. An der US-Tech-Börse Nasdaq kam die Vorstellung offenbar gut an, die Papiere legten 3,74 Prozent auf 4,16 US-Dollar zu.

