Erneut starke News für Evotec: Wie das Unternehmen am Montagabend bekannt gab, hat man mit der Bill & Melinda Gates Foundation eine fünfjährige Partnerschaft geschlossen. Ziel ist es, neue, wirksamere Behandlungsregime für Tuberkulose ("TB") zu finden. TB ist eine ernste Bedrohung für die Weltgesundheit und eine der am häufigsten tödlich verlaufenden Infektionen weltweit. Momentan besteht die Standard-Behandlung aus einer Kombination von vier Wirkstoffen, die mindestens sechs Monate lang unter direkter Beobachtung verabreicht werden, so Evotec. Die Therapie von resistenten Formen der Erkrankung nimmt jedoch deutlich längere Zeit in Anspruch.

