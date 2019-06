Nach einem Emissionsvolumen letzter Woche in Höhe von EUR 26 Mrd. (Corporates: 41 %; Financials: 30 %) startete zumindest der EUR Primärmarkt gestern mit einem No-Deal Tag in die neue Woche. Auch am Freitag war die Emissionstätigkeit mit einer Senior Anleihe der Bank of New Zealand (EUR 750 Mio., 5,25J, MS+58 BP) überschaubar. Nach Cabot vergangenen Donnerstag hat sich gestern mit DOC Generici ein weiterer möglicher High- Yield Floating Rate Emittent angekündigt. Die Roadshow für die geplante EUR 470 Mio. Anleihe (7NC1, erwartete Ratings: B2/B) soll diesen Donnerstag enden. Ratings: Am Freitag erhielten von Fitch u.a. Teva Pharmaceuticals Industries Ltd (BB-, negativer Ausblick) sowie die Deutsche Bank AG (langfristiges Emittentenrating: BBB) Herabstufungen um jeweils eine ...

