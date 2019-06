Die Aktie des deutschen Immobilienunternehmens Vonovia befand sich bis zur Mitte der vorigen Woche in einem stetigen Aufwärtstrend. Zwar gab es sowohl im März, als auch im April tiefere Korrekturen, welche auf kurzfristige Sicht den mittelfristigen Trend in Richtung einer neutralen Phase geführt haben, doch so deutlich wurde ein wichtiges Pivot-Tief noch nicht gebrochen.

