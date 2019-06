Original-Research: Pantaflix AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Pantaflix AG Unternehmen: Pantaflix AG ISIN: DE000A12UPJ7 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Sell seit: 11.06.2019 Kursziel: EUR 0,30 (bislang EUR 0,90) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Ein inhärent defizitäres Geschäftsmodell Der Ende der vergangenen Woche vorgelegte Abschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 hat nach unserer Einschätzung einmal mehr klar gemacht, dass das von Pantaflix angebotene Geschäftsmodell nicht profitabel betrieben werden kann: Ein nach unserer Einschätzung überdimensionierter Mitarbeiterstab von nunmehr 168 (Vorjahr 154) Beschäftigten in einer talentwettbewerbsintensiven Industrie, gepaart mit einer geringen Blockbuster-Wahrscheinlichkeit im Kerngeschäft Filmproduktion, zu dem hohe Investitionen in ein nach u. E. nicht nur kurz- bis mittelfristig defizitäres, sondern auch langfristig vermutlich obsoletes Zukunftsmodell kommen, für das auf dem Kapitalmarkt (nicht nur in Europa) keine ausreichende Funding-Bereitschaft existieren dürfte. Nachdem der für die Verschlechterung der Ertragslage verantwortliche Personalaufbau und die für einen globalen Markenauftritt erforderlichen Marketingaufwendungen die Ertragslage nach u. E. auch in den kommenden Jahren erheblich belasten werden, ermitteln wir aus einem DCF-Entity-Modell nur noch einen geringen Wert des Eigenkapitals von EUR 0,30 nach bislang EUR 0,90 (Base-Case-Szenario) je Aktie. Wir bestätigen daher unser SellRating für die Aktien der Pantaflix AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18279.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

