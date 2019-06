Smartlands, das erste regulierte Blockchain-Crowdfunding-Unternehmen in Großbritannien, ermöglicht Bruchteilseigentum an Wirtschaftsanlagen zu einem außergewöhnlichen Buy-in und eröffnet damit Kleinanlegern institutionelle Anlagemöglichkeiten

Die steigende Nachfrage nach alternativen Einkommensquellen und die Verbreitung der Blockchain-Technologie stellen traditionelle Anbieter von geschlossenen institutionellen Fonds vor große Herausforderungen. Bisher waren Investitionen für durchschnittliche Einzelinvestoren aufgrund der extrem hohen Mindestgrenze für Investitionen, der steigenden Gebühren und komplizierter Strukturen mit zahlreichen Vermittlern praktisch unmöglich.

Smartlands hat sich das Ziel gesetzt, bestehende Finanzmärkte mit seiner Blockchain-Plattform für Crowdfunding zu revolutionieren. Dazu führt das Unternehmen das Konzept des Bruchteilseigentums ein, das den globalen Investitionsmarkt demokratisieren soll. Die unternehmenseigene Technologie von Smartlands ermöglicht die Emission digitaler Aktien Security Tokens die durch reale Wirtschaftsgüter wie Immobilien oder landwirtschaftliche Anlagegüter besichert sind. Wie in den traditionellen Aktienmärkten repräsentieren Security Tokens das unveränderliche Eigentumsrecht an einem Asset, aus dem Investoren Dividenden oder Profite beziehen.

Der Vorteil digitalisierter Wertpapiere besteht in ihrer hohen Teilbarkeit, sodass Investoren kleine prozentuale Anteile an tokenisierten Anlagen erwerben können. Dieses Modell sorgt für eine erhebliche Senkung der Buy-in-Grenze und erschließt Investitionsmöglichkeiten mit einem höheren Ertrag. "Stellen Sie sich vor, Sie können jetzt nur einen Quadratmeter eines Gebäudes kaufen und diesen Anteil rund um die Uhr an einer Börse handeln", erklärt Smartlands CEO Arnoldas Nauseda. "Zur Finanzierung der Gebote können auf Smartlands Bargeld und Kryptowährungen eingesetzt werden, sodass Security Tokens ein nützliches Tool für die Portfoliodiversifikation sind. Für Anlagenbesitzer ist dies eine Alternative, Kapital von internationalen Investoren zu beschaffen und die Liquidität ihrer Anlage zu erhöhen. Das durch Anlagentokenisierung verfügbare Bruchteilseigentum revolutioniert traditionelle Investitionsmodelle und kann ein globales Potenzial in Höhe mehrerer Milliarden erschließen, das Kleininvestoren zuvor nicht zugänglich war."

Smartlands ist bei der Financial Conduct Authority in Großbritannien registriert und will, beginnend mit Immobilien, Anlagemöglichkeiten in verschiedenen Anlageklassen schaffen. "Wir haben zwei Jahre lang daran gearbeitet, eine Grundlage für Smartlands zu schaffen. Wir haben damit eine Plattform kreiert, die modernste Blockchain-Technologie mit schnellen, kostengünstigen und sicheren Transaktionen kombiniert. Wir haben dann ein Team mit Visionären aus dem traditionellen Finanzsektor und dem Software-Engineering zusammengestellt, die sich der gemeinsamen Idee widmen, die Zukunft des Investitionsmarkts durch Innovation zu formen. Schließlich haben wir den rechtlichen Rahmen für unser Geschäft geschaffen, um sicherzustellen, dass unser Investitionsangebot vollständig regelkonform ist. Unsere Vorbereitungen sind nun abgeschlossen, und wir freuen uns darauf, jetzt unsere Plattform zu lancieren", so Nauseda abschließend.

