Datacolor, ein weltweit führender Anbieter von Farbmanagementlösungen, gab heute die Zusammenarbeit mit Adobe zur Lancierung einer Reihe von innovativen Tools bekannt, die den Prozess des digitalen Druckdesigns für Textilien optimieren sollen. Diese Zusammenarbeit basiert auf Datacolors professionellem Gerät zur Farbtonsuche ColorReaderPro und Adobe's neuestem Plug-In für Adobe Photoshop: Adobe Textile Designer. Die Integration von ColorReaderPro mit der Adobe Textile Designer-Software ermöglicht es Designern, die Farbinspiration in der "realen Welt" zu messen und die Daten automatisch über eine Bluetooth-Verbindung in Photoshop zu übertragen. Die Adobe Textile Designer-Lösung und ColorReaderPro werden ihr Debut auf der ITMA in Barcelona vom 20. 26. Juni geben.

"Adobe Textile Designer wurde zur Optimierung des Druckdesignprozesses entworfen," sagt Mike Scrutton, der Direktor für Drucktechnologie und Strategie in Adobe's Druck und Publishing-Geschäftseinheit. "Wir freuen uns, den ColorReaderPro in die Lösung zu integrieren, um den Prozess der Farbinspiration für Designer zu vereinfachen."

Viele Designer verwenden Photoshop, wenn sie mit Textildesigns beginnen. Mit der Einführung von Adobe Textile Designer können sie jedoch sich wiederholende Muster erstellen und anschauen, Trennlinien definieren, mit Colorways arbeiten und jedes Element in Photoshop bearbeiten bis das Design zum Druck bereit ist. Mit diesem Adobe-Plug-In können Designer Datacolors ColorReaderPro verwenden, um beliebige Quellen der Farbinspiration zu messen und die Farbdaten direkt in Photoshop übertragen.

"Adobe Photoshop war schon immer ein unerlässliches Tool für Designer und Modemarken, und die Kombination unseres ColorReaderPro mit Adobe Textile Designer öffnet Benutzern die Tür, kreativer als je zuvor zu arbeiten", sagt Diane Geisler, Vice President of Marketing bei Datacolor. "Wir sind begeistert, mit Adobe zusammenarbeiten zu können und Künstlern und Designern dabei zu helfen, den Prozess des Druckdesigns für Textilien zu optimieren und gleichzeitig Kosten zu senken, Zeit zu sparen und die Gesamteffizienz zu erhöhen."

Der ColorReaderPro arbeitet nahtlos mit Farbstandardbibliotheken von Drittanbietern einschließlich ColorWall von Color Solutions International (CSI) und den Farbbibliotheken anderer Farbstandardanbieter zusammen. Diese Integration bietet erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen beim Textildesignprozess, da nicht länger manuell nach Farbübereinstimmungen bei Musterproben mit Farbstandards oder Farbcodes gesucht werden muss.

"Das Finden des richtigen Farbtons kann im Druckdesignprozess ein ineffizienter Vorgang sein, die den Produktionszyklus verlängern kann", sagt Tim Williams, Marketing Manager bei CSI. "Adobe Textile Designer und ColorReaderPro bieten den Benutzern ein effizientes Tool zur Erstellung von Farbkombinationen, und zwar unabhängig davon, ob CSI's 3.700+ ColorWallTM oder vorhandene benutzerspezifische Farben der eigenen Bibliothek ausgewählt werden."

Für weitere Informationen besuchen Sie uns an unserem Datacolor-Stand (UL C202) und Adobe Stand (Halle 3 A123a) auf der ITMA, Fira de Barcelona, nehmen Sie an der Adobe Presse Konferenz teil am 21. Juni um 11 Uhr (CC1 Raum 1.3), oder gehen Sie zu http://www.colorreader.datacolor.com/textile/de

Über Datacolor

Datacolor, ein weltweit führender Anbieter von Farbmanagementlösungen, liefert Software, Instrumente und Dienstleistungen für mehr Präzision, Leistung und Effizienz in Ihrem Farb-Workflow. Weltweit führende Marken, Hersteller und Kreative setzen seit mehr als 45 Jahren die innovativen Lösungen von Datacolor ein, um stets korrekte Farben zu erzielen.

Das Unternehmen bietet Vertrieb, Kundenservice und Support in mehr als 100 Ländern in ganz Europa, Amerika und Asien. Die Leistungen von Datacolor erstrecken sich unter anderem auf die Bereiche Textil und Bekleidung, Farben und Lacke, Automobil, Kunststoffe sowie Fotografie und Design. Weitere Informationen finden Sie unter: www.datacolor.com/de

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190611005192/de/

Contacts:

Barbara Rudek

??+49 173-5338732

Barbara.Rudek@datacolor.com