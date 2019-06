Pöppelmann gehört zu den Gewinnern des German Brand Award. Prämiert wurde die Kampagne für die Marke Pöppelmann Blue.Die Jury des Wettbewerbs verlieh den Preis an Pöppemann für "herausragende Markenarbeit" in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation / Brand Communication - Integrated Campaign". Mit dem German Brand Award zeichnen der Rat für Formgebung und das German Brand Institute ...

