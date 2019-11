DGAP-Media / 2019-11-25 / 12:17 *Das dänische Startup BalancAir hat mit seinem Produkt zur Migränebehandlung die diesjährige Jury des German Design Awards überzeugt. Der Rehaler (*www.rehaler.de [1]*) als Gerät zur medikamentenfreien Mirgränebehandlung erhielt die Auszeichnung Gold in der Kategorie Medical, Rehabilitation and Health Care. * Verliehen vom Rat für Formgebung zeichnet der German Design Award seit 2012 Produkte aus, die auf ihre Art wegweisend für die Designlandschaft sind. Die Auszeichnung Gold wird dabei nur an ein herausragendes Produkt je Kategorie verliehen und ehrt so die Gold-Preisträger als Spitzenleistung des internationalen Designs. *Schlichtes Design und einfacher Aufbau bestechen* Beim Rehaler handelt es sich um einen Inhalator, der mittels körpereigenem CO2 Migräneanfälle mit Aura stark lindern oder sogar vollständig stoppen kann. Die dazugehörige App begleitet die Nutzer während der Anwendung und hilft, das richtige COs2-Level zu finden. Gleichzeitig überwacht die Kontrolleinheit stetig den Sauerstoffgehalt im Körper. Die international besetzte Jury des German Design Awards hat vor allem das schlicht gestaltete und damit auch einfach anzuwendende Produkt überzeugt. Dank des kleinen und kompakten Designs des Rehalers, findet er in jeder Tasche Platz, um im Notfall zur Hand zu sein. Positiv hebt die Jury ebenfalls das Design der Verpackung hervor, die mehr an ein Beauty-Produkt als an ein medizinisches Gerät erinnert. "_Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung des German Design Awards, vor allem die Gold-Auszeichnung erfüllt uns mit Stolz. Nachdem wir unser Produkt vergangenen Herbst erfolgreich auf den deutschen Markt gebracht haben, ist die Auszeichnung für uns ein weiterer wichtiger Meilenstein. Unser Ziel ist es, noch mehr Migränepatienten in Deutschland mit unserem Rehaler bei der Behandlung ihrer Migräne zu helfen - und das ganz ohne Medikamente und Nebenwirkungen_", kommentiert Ansgar Johansen, CEO von BalancAir. *Über Rehaler* Rehaler (www.rehaler.de [1]) ist ein wissenschaftlich- und CE-geprüftes Gerät zur Migräne-Behandlung. Die Kombination aus Inhalator, Kontrolleinheit, Smartphone-App und Nasenklammer sorgt für eine Erhöhung des CO2-Spiegels, was die Entwicklung von Migräne-Anfällen mit Aura nachweislich auf natürliche Weise abwendet. Bereits in der ersten Pilotstudie konnten 78 Prozent der Probanden ihre Schmerzen stark lindern oder die Migräne ganz stoppen. Der Rehaler ist ein Produkt des dänischen Unternehmens BalancAir ApS, das 2009 von Troels Johansen gegründet wurde. Seit Herbst 2018 ist der Rehaler auch in Deutschland und Schweden erhältlich. Aktuell arbeitet das 11-köpfige Team an einer weiteren klinischen Studie. Pressekontakte *Jeannine Rust* *Sarah-Lena Knust* jeannine.rust@tonka-pr.com [2] sarah-lena.knust@tonka-pr.com 030 403647 609 030 403647 615 Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=OWLILVAIXB [3] Dokumenttitel: PM: Rehaler erhält German Design Award in Gold Emittent/Herausgeber: BalancAir ApS Schlagwort(e): Gesundheit 2019-11-25 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 921081 2019-11-25 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=195698072315100283eb041d5b43fbb8&application_id=921081&site_id=vwd&application_name=news 2: mailto:jeannine@tonka-pr.com 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ce2a1a8cad54e7cb1d82cacb1d574e84&application_id=921081&site_id=vwd&application_name=news

November 25, 2019 06:17 ET (11:17 GMT)