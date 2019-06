München (www.aktiencheck.de) - PANTAFLIX-Aktienanalyse von Sphene Capital: Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) weiterhin zu verkaufen. Der Ende der vergangenen Woche vorgelegte Abschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 habe nach Einschätzung des Analysten einmal mehr klar gemacht, dass das von PANTAFLIX angebotene Geschäftsmodell nicht profitabel betrieben werden könne: Ein nach Einschätzung des Analysten überdimensionierter Mitarbeiterstab von nunmehr 168 (Vorjahr 154) Beschäftigten in einer talentwettbewerbsintensiven Industrie, gepaart mit einer geringen Blockbuster-Wahrscheinlichkeit im Kerngeschäft Filmproduktion, zu dem hohe Investitionen in ein nach seines Erachtens nicht nur kurz- bis mittelfristig defizitäres, sondern auch langfristig vermutlich obsoletes Zukunftsmodell kommen würden, für das auf dem Kapitalmarkt (nicht nur in Europa) keine ausreichende Funding-Bereitschaft existieren dürfte. ...

