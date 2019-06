Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Hugo Boss von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel von 51,50 auf 55 Euro angehoben. Nach den jüngsten Kursverlusten sei das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktien auf einem Zehnjahrestief angekommen, wo sie nun mit einem rekordhohen Abschlag zum Luxusgütersektor gehandelt würden, schrieb Analystin Elena Mariani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Gewinnrisiken bei Hugo Boss seien auf diesem Niveau nun angemessen berücksichtigt./tih/mis

