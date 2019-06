Der Hype um Beyond Meat geht weiter. An Pfingstmontag legte die Aktie des Herstellers von Fleischersatz um weitere 20 Prozent zu. Zwischenzeitlich notierte der Titel bei 186 Dollar. Aus dem Handel ging Beyond Meat mit 168 Dollar. Laut JPMorgan dürfte die Veggie-Party an der Börse nun bald zum Ende kommen.

