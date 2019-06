München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Klöckner & Co (ISIN DE000KC01000/ WKN KC0100) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Die Duisburger Klöckner & Co sei einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metallhändler in Europa und Nordamerika. Das Kerngeschäft sei der Verkauf von Stahl und Nichteisenmetallen. Mit seinem Distributionsnetz sei der Konzern an 160 Standorten in 13 Ländern vertreten und bediene über 100.000 Kunden. Dabei würden 40% der Verkäufe auf kleine und mittelständische Unternehmen der Bauindustrie, 27% auf Maschinen- und Anlagenbauer entfallen und knapp 13% würden an die Automobilindustrie gehen. Der Konzern fungiere somit als Bindeglied zwischen Stahlerzeugern und Verbrauchern. Neben Lagerhaltung, Anarbeitung und Logistik würden auch Vorprodukte für verschiedene Industrien erzeugt. ...

