Vor dem langen Pfingstwochenende gelang es dem DAX die 12.000 Punkte-Marke zu überwinden und darüber aus dem Handel zu gehen. Er schloss am Freitag mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 12.045 Punkten. Auf Wochensicht legte er sogar 2,7 Prozent zu.



Marktidee: Axel Springer. Die Tage von Axel Springer an der Börse könnten bald gezählt sein. Angeblich arbeitet der Konzern mit dem US-Investor KKR an einem Deal, der Axel Springer von der Börse nehmen könnte. Die Aktie war aufgrund der Spekulationen kräftig angezogen. Jetzt steht ein wichtiges Widerstandscluster im Fokus.