Wall Street: Bullen drücken aufs Gas - ist die Korrektur vorüber?

Technischer Bounce nach Regieplan

Bereits in unseren Analysen zu Beginn der vorigen Woche sind wir von einer technischen Gegenbewegung nach oben ausgegangen. Diese ist nun absolut nach Regieplan eingetroffen, doch nun werden die Karten neu gemischt. Die US-Indizes befinden sich an wichtigen Widerständen und es bleibt abzuwarten, ob die Bullen eine nachhaltige Trendwende schaffen werden. Noch stehen die Ampeln nicht auf Grün und es bedarf weiterer Kaufsignale. Welche dies genau sind, erörtere ich in der heutigen Videoanalyse.Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.