Die großen FANG-Titel ignorierten gestern die Beschlüsse der G20-Staaten, die Umsätze dieser Netzwerkgrößen jeweils im eigenen Land zu besteuern. Jeder Staat greift in die Kasse, aber niemand weiß, wie dies im Einzelnen und unterschiedlich funktionieren kann. Am leichtesten dürfte der Umsatz für Amazon im jeweiligen Land zu berechnen sein, weil Amazon mit eigenen Lagern und Rechnungsstellung gut überprüfbar ist. Wie dies auf die Gewinne der großen Techs durchschlägt, ist noch nicht erkennbar. Aber spurlos wird es an deren Endgewinnen nicht vorbeigehen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info