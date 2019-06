Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon anlässlich der geplanten Übernahme von Cypress Semiconductor auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Der geplante Deal werfe allerhand Fragen auf - etwa, ob eine Schuldenaufnahme in einem schwierigen Branchenumfeld Sinn mache und inwieweit es positive Gründe für eine Diversifizierung gebe, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In seinem Bewertungsmodell und seinen Prognosen habe er die avisierte Akquisition noch nicht berücksichtigt./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2019 / 01:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-06-11/09:43

ISIN: DE0006231004