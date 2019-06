Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 34,50 auf 34,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern des Medizintechnik-Unternehmens sowie die jüngsten Währungsentwicklungen habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2019 bis 2024 leicht erhöht, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2019 / 08:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-06-11/09:44

ISIN: DE000SHL1006